Dertien bestuurders betrapt op rijden onder invloed; 'Dit is slechts topje van de ijsberg'

Archieffoto van een blaastest (foto: ANP)

De eerste bestuurder onder invloed die werd betrapt was een 46-jarige man uit Vlissingen die zich misdroeg op een parkeerplaats in Bossenburgh. Zijn rijbewijs was al ongeldig verklaard, omdat hij eerder onder invloed had gereden en zich had misdragen achter het stuur. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

Onder invloed van drugs

Op de Tractaatweg in Terneuzen ging het even later mis toen een man uit Nieuw-Namen een ongeluk veroorzaakte, waarbij ook twee andere auto's betrokken waren. Zijn eigen auto sloeg daarbij over de kop, de man raakte gewond. Hij bleek onder invloed van drugs, maar wilde niet meewerken aan tests. Ook had hij wiet op zak. De man is meegenomen naar het ziekenhuis.

De man ramde onder meer dit verkeerslicht op een fietspad (foto: Stefan Sleutel)

De bestuurders die even na middernacht werden betrapt hadden creatieve excuses bedacht voor hun rijgedrag. Een inwoner van Hulst onder invloed van alcohol en drugs dat hij schrok van zijn tegenligger en daarom een sloot in reed. Een man van 21 uit Sluis probeerde onder een boete uit te komen door te beweren dat hij de auto niet bestuurde, terwijl er niemand anders aanwezig was. Ook in Terneuzen en Goes werden nog twee automobilisten betrapt.

Ravage in Vlissingen

's Avonds ging het opnieuw mis. Een dronken Belg richtte een ravage aan in Vlissingen doordat hij in beschonken toestand twee verkeerslichten en een verkeersbord ramde. Een 31-jarige man uit Yerseke was er iets minder slecht aan toe, toch had hij ook te veel op om nog verder te mogen rijden op zijn scooter.

Een dronken dame werd betrapt bij Renesse toen ze slingerend over de weg reed. Het duurde een paar kilometer voor ze doorhad dat er iemand achter haar reed. In Vlissingen probeerde een bestuurder te ontkomen aan de politie door snel een straat in te slaan. De 44-jarige Brabander bleek een bekende te zijn van de politie. Hij had geen alcohol op, maar testte wel positief op de drugs amfetamine, THC en methamfetamine.

Komt vaker voor

In onder meer Middelburg, Bruinisse en Rilland werden ook bestuurders betrapt die onder invloed waren van drugs en alcohol, maar details van hun overtredingen zijn nog niet bekend. Een politiewoordvoerder geeft aan dat het wel vaker voorkomt dat er weekenden zijn waarin veel mensen onder invloed van drugs of met een slok op achter het stuur stappen. Al benadrukt ze dat het niet gebruikelijk is, noch de bedoeling. Sowieso zijn die aantallen in de weekenden hoger dan doordeweeks. Dat geldt ook voor periodes met mooi weer en vakanties.