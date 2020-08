Goedemorgen deze maandag! De scholen zijn weer begonnen!

Behalve in Goes, daar hebben de leerlingen van drie Goese basisscholen die in het gebouw van De Symfonie zitten nog een extra weekje vakantie omdat er schimmel is ontdekt.

De Zeelandbrug, gezien vanuit Colijnsplaat (foto: Ria Overbeeke)

Voor we verder gaan met de dag van vandaag, blikken we nog even terug naar het nieuws van afgelopen weekend. Als je erop uit bent geweest, is dit wat je hebt gemist:

De politie had het druk met drank- en drugsrijders. Er werden zeker dertien mensen betrapt achter het stuur of op de scooter. Het weekend begon met een 46-jarige man uit Vlissingen die zich misdroeg op een parkeerplaats in Bossenburgh. En het eindigde, voor zover bekend, met een 44-jarige man uit Brabant die onder invloed was van verschillende harddrugs.

Zorgen om butskoppen

In de Oosterschelde zijn twee butskoppen gespot. Dat zijn walvisachtigen die normaal gesproken alleen voorkomen in grote oceanen. De moeder en haar kalf zijn vrijdagochtend gezien in de buurt van Yerseke. Volgens de zeezoogdier-redders van SOS Dolfijn kunnen de dieren niet goed overleven in het gebied.

Het reuzenrad bij Cadzand-Bad (foto: Nienke Malipaard)

Cadzand-Bad kreeg er afgelopen weekend een nieuwe trekpleister bij. Het 22 meter hoge reuzenrad draaide zaterdag voor het eerst rond, met windkracht 7. Maar volgens de eigenaar moet dat geen belemmering zijn, pas bij echte storm wordt het ding stilgezet.

Het reuzenrad moet het slechte voorseizoen goed maken. Wil je zelf ervaren hoe een ritje in het reuzenrad is, maar heb je hoogtevrees? Geen probleem! Onze verslaggever heeft - met camera - een rondje gemaakt:

Munitie die in de Oosterschelde is gedumpt. (foto: Polygoon Journaal)

En wat brengt vandaag je?

De EOD start met een onderzoek naar de gedumpte oorlogsmunitie in de Oosterschelde. Dat zal in totaal twee weken in beslag nemen. Het gaat om 30 miljoen kilo afgedankte landmijnen, mortieren, fosforgranaten en andere explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die tussen 1945 en 1967 in het Gat van Zierikzee zijn gestort.

Over de munitie is al jaren veel te doen. Zo besloot de Raad van State in 2015 dat de provincie de oorlogsmunitie niet hoeft op te ruimen.

Paraplu's hangen ter decoratie in de Reigerstraat in Middelburg (foto: Ria Brasser)

Het weer

Steek je paraplu maar vast onder je arm, want de komende tijd is het ouderwets wisselvallig. Naast wat buien, krijgen we vandaag ook de zon te zien en is het overwegend droog, bij een graad of 19.

Hoewel het met de regen vandaag lijkt mee te vallen, moeten we morgen en woensdag rekening houden met meer neerslag. Dinsdag is het de hele dag regenachtig bij zo'n 21 graden en woensdag steekt een stormachtige zuidwester op, met een kracht van 8 Beaufort. Ook dan vallen er wat buien, maar gelukkig piept de zon ook woensdag af en toe tussen de wolken door.