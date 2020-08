Slager Tom blikt terug op begin coronatijd: 'Het leek wel kerst zonder voorbereiding'

Voor Tom de Boeye leek het de afgelopen tijd wel kerst (foto: Keurslager Tom de Boeye)

U heeft een slagerij in Terneuzen. Hoe gaat het bij jullie?

We zijn overvallen door corona. De eerste paar dagen was het echt hamsteren. Het leek wel kerst, maar dan zonder voorbereiding. We hadden een omzetstijging van zeker 25 procent. Op die drukte konden we langzamerhand inspelen, want het bleef onverwachts heel druk. We hebben een kleine winkel, waar maximaal vier mensen naar binnen mogen. Dat betekende dat veel mensen buiten stonden te wachten. Daarom zijn we de doorloopsnelheid gaan verhogen door bijvoorbeeld vleeswaren voor te snijden en zo veel mogelijk te verpakken. Daarmee waren onze medewerkers nog maar tien procent van de tijd met een zelfde klant bezig als voorheen. Alles bleef wel mogelijk hoor. Dan maakten we de verpakking natuurlijk weer open. De klanten stelden dat wel op prijs.

Liep de drukte ook de afgelopen weken, in een vaak rustigere zomerperiode, door?

De zomerperiode is bij ons vaak een dipje. Wij doen geen partijen en barbecues op locatie. Veel mensen zijn normaal ook op vakantie. Dit jaar was dat natuurlijk heel anders. Veel mensen bleven thuis en daarmee bleef de drukte ook.

Mensen konden lange tijd niet uit eten. Kochten ze dan een extra mooi stukje vlees?

Dat zagen we zeker. Mensen gingen thuis ook meer en luxer eten. De besteding per klant ging met 20 procent omhoog. We verkochten dan inderdaad meer vlees als biefstukken en entrecotes. Dat luxere vlees is ook wel een markt waar wij al een redelijke naam in hebben opgebouwd. Je zag dat mensen ook bewuster voor lokaal kozen. Wij kunnen het verhaal achter het stuk vlees vertellen, in een supermarkt is dat anoniemer. Klanten waren op zoek naar vertrouwen.

Blijft dat zo denkt u, of vervalt iedereen weer in de oude gewoontes?

Vroeger had je veel meer mensen die bij de kleine ondernemers hun boodschappen gingen halen. Dus bij de bakker, groenteboer en slager. Die klant volledig terugpakken zal nooit meer gebeuren. Ik denk dat veel mensen na corona ook gewoon weer voor het grootste deel naar de supermarkt gaan. Voor die dagelijkse boodschappen zijn we denk ik weer snel uit beeld. Maar voor de luxere producten zijn we nu goed in beeld gekomen en ik denk dat dat wel blijft. Dat is wel een winst uit deze tijd. Een kipfilet voor in de nasi haal je bij de supermarkt, maar die biefstuk voor zondag als je kinderen thuis komen eten, die haal je bij de slager.

De slagerij van Tom de Boeye in Terneuzen (foto: Keurslager Tom de Boeye)

Werk zoveel mogelijk thuis is nog steeds het advies. Voor u is dat geen optie. Is dat prettig of vervelend?

Thuiswerken is inderdaad nooit een optie geweest. Ons volledige team is elke dag aan het werk geweest. Maar de angst voor corona is er iedere dag. Want als één iemand binnen het team het krijgt, ben je de komende tien dagen dicht. We hebben uiteraard spelregels met elkaar afgesproken. Anderhalve meter afstand houden achter de toonbank lukt gewoon niet altijd. Maar als we elkaar passeren, doen we dat bijvoorbeeld met de ruggen naar elkaar toe. De vakantiehulp die in Kroatië was geweest op vakantie, die heb ik toch twee weken niet opgeroepen, voor alle zekerheid.

Wat is er door corona veranderd?

In het begin waren mensen vooral angstig en wilden ze door gesprekken gerustgesteld worden hoe je ermee om ging. Nu zijn mensen het beu. Ze worden er soms ook een beetje vervelend van. Waar in het begin het saamhorigheidsgevoel er was, hebben nu meer mensen een kort lontje. Tijdens het wachten zijn ze sneller ongeduldig. In het begin kon je haast niks verkeerd doen, en nu is het soms de omgekeerde wereld. Het zijn echt niet alleen de jongeren die klaar zijn met deze situatie.

Wat wilt u uit de coronatijd meenemen naar de toekomst? Wat bevalt u juist aan deze tijd?

Onze overstap naar het voorverpakken zal overeind blijven. Daar twijfelden we al langere tijd over en is door corona in een stroomversnelling gegaan. We dachten altijd dat mensen er problemen mee zouden hebben, maar ze zijn er dus heel tevreden over. Wat niet voor ons bedrijf geldt, maar wat er denk ik ook in blijft, is thuiswerken. Veel bedrijven dachten er al over na, maar moesten door corona die stap ineens nemen. Persoonlijk is er niet zo heel veel veranderd voor mij eigenlijk.