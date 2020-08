72-jarige Ria wint op NK Tennis, 'Ik heb net een nieuwe knie en loop beter dan ooit'

Ria van der Meijden uit Middelburg en haar tennispartner Anneke Jansma uit Castricum (foto: Omroep Zeeland)

Heel bijzonder, blikt Van der Meijden een dag na het NK Tennis Senioren 35+ in Hilversum terug op haar winst. Ze zit sinds een jaar in het Nederlands seniorenteam. "Het is voor mij de eerste keer dat ik Nederlands kampioen wordt." Behalve die eerste plaats, behaalde ze ook nog het zilver bij het enkelspel in haar leeftijdsklasse.

Meer Zeeuws goud

Er vielen meer Zeeuwen in de prijzen. Zo won Alexander Nonnekes uit Goes in de categorie 35+ zowel het herenenkel als dubbelspel. Patrick Marteijn uit IJzendijke werd Nederlands kampioen bij de Heren Dubbel 60-65.

In totaal deden 340 spelers mee aan het Nederlands Kampioenschap, wat betekende dat er soms maar enkele deelnemers aan een bepaalde categorie deelnamen. Zo moesten Van der Meijden en haar partner Anneke Jelsma het tegen twee andere koppels opnemen.

Van der Meijden: Ik heb sinds een jaar een nieuwe knie

Toch kregen ze de winst niet cadeau. Van der Meijden: "Die ouderen zijn heel erg goed. Ze hebben vaak al van jongs af aan op topniveau getennist. Dat niveau houden ze vast, alleen het lopen wordt minder." Daar heeft Van der Meijden geen last (meer) van: "Ik heb sinds een jaar een nieuwe knie en loop beter dan ooit."

Doorzettingsvermogen en inzet

Haar winst zegt ze te danken aan haar doorzettingsvermogen en haar inzet. "Daar moet ik het van hebben. Ik tennis best veel, leef gezond, ga op tijd naar bed, tennis is voor mij heel belangrijk."

Dat is altijd al zo geweest: "Ik heb best wel een druk leventje achter de rug, tennis was altijd ontspanning, daar kan ik alles uithalen." Nederlands kampioen of niet, Van der Meijden stond vanochtend alweer op de baan. Want ze is nog niet klaar: "Ik wil nog heel ver gaan."