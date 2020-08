GGD schaalt op, meer mensen nodig voor bron- en contactonderzoek

De GGD schaalt op om de verwachte toename van coronabesmettingen het hoofd te kunnen bieden. "We vergroten ons team om uitbraken voor te zijn", zegt Joyce van der Leer, coördinator van het bron- en contactonderzoek.

Tijdens de corona-uitbraak in Goes vorige maand heeft de GGD zeven medewerkers uit de rest van het land moeten invliegen om de brandhaard door bron- en contactonderzoek snel in de kiem te smoren. Is uitbreiding naar achtentwintig voltijdsbanen genoeg? "We denken het daarmee goed aan te kunnen", zegt teamleider Van der Leer. "Met 28 fte's zitten we heel ruim in het jasje. We zien dat we het op dit moment al prima aankunnen."

'Aantallen zoals Amsterdam kan GGD niet aan'

Het is alleen wel heel erg moeilijk te voorspellen hoe sterk het aantal besmettingen in Zeeland zal stijgen. "Het is wel zo, als het groter wordt, als we de aantallen krijgen zoals in Amsterdam, dan kunnen we het hier ook niet aan", zegt GGD-arts Hetty Koppenaal.

GGD-arts Hetty Koppenaal: 'Dit virus blijft nog wel een jaar onder ons' (foto: Omroep Zeeland)

Het snel testen en het bron- en contactonderzoek vormen de dijken om grote uitbraken van corona te voorkomen. Testcapaciteit is de afgelopen maanden steeds verder opgeschaald. Half augustus opende een vierde teststraat in Vlissingen en kunnen er per dag, als het nodig is, 1.500 tests worden uitgevoerd in Zeeland.

Landelijke samenwerking

Om bron- en contactonderzoek bij grote uitbraken aan te kunnen, zoekt de GGD samenwerking met landelijke partners. Teamleider Van der Leer: "We zijn landelijk aan het kijken of we samenwerking kunnen vinden met andere GGD'en. Zodat als de één het druk heeft, de ander bij kan springen, om tijdens uitbraken elkaar te helpen."

GGD Zeeland schaalt bron- en contactonderzoek verder op (foto: Omroep Zeeland)

Veel is, volgens de GGD, afhankelijk van de bereidheid van mensen om zich aan de coronaregels te houden. Afstand houden, handen wassen, niet met grote groepen bij elkaar komen en snel testen bij klachten.

'Het kan veel erger worden'

"Het virus blijft nog wel een jaar onder ons, dus we moeten ons aan de regels blijven houden", zegt GGD-arts Koppenaal, "Het kan meevallen, maar het kan veel erger worden. Je moet niet wachten tot de IC-bedden weer vol liggen, want dan ben je te laat."

Om de drukte bij de teststraten te temperen hebben alle GGD'en en het ministerie van Volksgezondheid vandaag ook de oproep gedaan om je alleen te laten testen als je klachten hebt of als daarom gevraagd wordt op basis van bron- en contactonderzoek. Die oproep volgt op een forse stijging in het aantal afgenomen testen. Afgelopen week is het aantal testafspraken met 40 procent toegenomen ten opzichte van de week ervoor.

Niet de bedoeling

De teststraten kunnen het aantal tests nu nog aan, maar als deze stijging doorzet dan wordt de testcapaciteit bereikt. Volgens het ministerie en de gezondheidsdiensten zitten er dus ook mensen tussen zonder klachten die zich voor de zekerheid willen laten testen. Dat is niet de bedoeling. Ze hopen dat dankzij deze oproep de druk op de teststraten iets afneemt.