Singing Apart Together sluit af met Heal The World (foto: Jonathan Heywood)

De Zeeuwse zangeres Daniëlle Lous sluit haar project Singing Apart Together af met een cover van Heal The World van Michael Jackson. Het project ontstond in de coronatijd als een serie duetten, op afstand van elkaar ingezongen. Daniëlle wenst met dit lied de wereld nieuwe mogelijkheden toe.

Tijdens de 'lockdown' deed ze een oproep aan zangers en zangeressen om een duet met haar te zingen. Er kwamen al gauw allerlei reacties binnen. Zo ontstonden duetten als Beneath Your Beautiful, If I Ain't Got You en Both Sides Now. Samen met haar dochter Wiesje zong ze Million Dreams.

Heal The World is de afsluiting van het project. Het is gemaakt door de zangers die eerder hebben meegewerkt, een band, en de dochters van Daniëlle als 'special features'. De videoclip is gemaakt door Jonathan Heywood.