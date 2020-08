Topverkoop vrijstaande huizen in Zeeland

Vrijstaande woningen gaan hard (foto: Omroep Zeeland)

De verkoop van vrijstaande woningen bleef in de maand ervoor, juni, beperkt tot 101, dus de groei in de maand juli is op 56 procent uitgekomen. Dat is tegelijk ook het hoogste groeipercentage in Nederland. Alleen de markt voor vrijstaande woningen in Zuid-Holland komt met 54 procent in de buurt van Zeeland.

Grafiek

Bekijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling in Zeeland van de laatste acht jaar.

Ook de andere woningtypen op de Zeeuwse woningmarkt deden het in de maand juli beter dan in de twee maanden eraan voorafgaand, maar minder sterk dan de vrijstaande woningen. De verkoop van tussenwoningen (rijtjeswoningen, niet op de hoek) groeide in één maand met 46 procent, de markt voor hoekwoningen groeide met 40 procent. De andere woningtypes bleven daaronder.

Lees ook: