Mammoetresten gevonden in put Nieuwe Sluis Terneuzen

De botten werden gevonden op zo'n achttien meter onder Normaal Amsterdam Peil (NAP). Conservatoren Hester Loeff en Mark Bosselaers hadden de eer de vondsten te onderzoeken.

'Aangeknaagd door een hyena'

Loeff stortte zich op de mammoetresten. "We hebben delen van het bekken teruggevonden. Daaraan is te zien dat het dier na zijn dood is 'aangeknaagd' door een hyena. Je ziet een gebitsafdruk in het bot, dat is best gaaf!"

Daarnaast zijn er nog een kies van een jongere mammoet gevonden en twee slagtanden. De fossielen zijn ongeveer 30.000 jaar oud. "Heel bijzonder is het niet dat we mammoetresten vinden in Nederland. Maar de hoeveelheid, zeker in combinatie met alle andere botten is wel opmerkelijk."

Dit is een binnenoor van een uitgestorven vinvis (foto: Omroep Zeeland)

De andere botten zijn voornamelijk wervels van uitgestorven walvissoorten, aldus Bosselaers. Ze zijn van dieren die meer dan zeven miljoen jaar geleden op de plek van het sluizencomplex in Terneuzen leefden.

Tussen de botten zit een opmerkelijke vondst. "Een binnenoor van een uitgestorven vinvis, die zie je niet veel. Je ziet niet zo snel dat het om een fossiel gaat. Maar net als mensen, hadden deze vissen allerlei onderdelen in het oor zitten. Bij ons is het voornamelijk kraakbeen, bij deze vis is het bot. Dit is zo oud dat het helemaal is versteend."

Tentoonstelling

Een deel van de botten gaat nog voor onderzoek naar de universiteit in Groningen. Daarna worden de pronkstukken van de collectie tentoongesteld in het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen.

Omgevingsmanager Harm Verbeek van de Nieuwe Sluis sluit niet uit dat er nog meer botten worden gevonden. "We hebben nu dezelfde diepte bereikt bij het uitgraven van het binnenhoofd. Het kan dus zijn dat er nog meer botten worden gevonden." Dat zou Loeff leuk vinden. "Ik hoop op nog wat botten van een jonge mammoet en wat roofdieren. Het liefst schedels."