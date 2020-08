Dirk Boehlé: 'Het is al jaren een achtbaan voor mij'

Het NK Beachvolleybal in Scheveningen afgelopen weekend was voor het duo Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven hun eerste grote toernooi samen. Dat verliep goed, tot in de halve finale, want daar liepen de frustraties bij Boehlé hoog op.

Shirt in tweeën

Bij een matchpoint van de tegenstanders scheurde hij zijn shirt in tweeën en stapte boos van het veld. "Soms speel je met zo'n negatieve lading en die kwam er in de halve finale uit. Daar moet ik mee aan de slag", blikt Boehlé terug.

'Zin in'

Boehlé en Van Werkhoven speelden zes jaar geleden al met elkaar, maar toen koos Van Werkhoven voor een carrière in de zaal. Nu had Van Werkhoven wel weer oren naar het beachvolleybal. "Een maand geleden belde Dirk op met de vraag of ik weer met hem wilde gaan beachvolleyballen. Zijn partner stopte er namelijk mee. Toen hij dat vroeg had ik er wel zin in om weer te gaan beachvolleyballen", zegt Van Werkhoven.

Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven tijdens het NK Beachvolleybal (foto: Pim Waslander/Sportworx)

Een van de problemen waar Boehlé nu mee te maken heeft, is dat hij niet gesteund wordt door de Nederlandse Volleybalbond. Daardoor moet hij in zijn vrije tijd trainingen en clinics geven om zijn eigen topsportcarrière te bekostigen.

Boehlé: "Je kan het wel zelf invullen zoals je wilt. We hebben bijvoorbeeld nu een Braziliaanse coach waar we heel blij mee zijn. Het is alleen financieel gewoon moeilijk, want we hebben geen budget. Het is dubbel dat je buiten het beachvolleybal hard moet werken."

'Ambitie is World Tour'

Toch denkt Boehlé voorlopig nog niet aan stoppen, want het plezier in de sport is nog altijd groot. Ook kijkt hij met een vierde plaats op het NK Beachvolleybal ambitieus naar de toekomst. "We gaan de Nederlandse tour spelen, maar uiteindelijk willen we aansluiten bij de wereldtop. Ik heb er een aantal keer aan mogen ruiken met verschillende partners. Dus ik hoop met Mart ook in de World Tour te gaan spelen", zegt Boehlé.