Afzetten bij het hek en niet mee naar binnen: basisscholen zijn weer begonnen

De cornaregels die in juni werden afgesproken, zijn volgens De Troije nog steeds van kracht. "Dat betekent dat ouders hun kinderen bij het hek moeten afzetten, en dus niet mee de school ingaan."

Gefaseerd naar binnen

De kinderen gaan dus gefaseerd naar binnen. "Dat betekent elke vijf minuten een andere groep, met de juf of meester de klas in, de kinderen wassen bij binnenkomst hun handen en tijdens de pauze spelen ze niet bij elkaar op het schoolplein maar op drie verschillende plekken." Zo zijn er naast het schoolplein een speeltuintje naast de school, en is er daarnaast ook nog een trapveld.

Voor haar is het de eerste schooldag, dus ik vraag even of ze met haar oudere zusje mee naar binnen mag" Moeder van leerling groep 1

De leerlingen van groep 8 komen alleen op de fiets of lopend naar school. De allerkleinsten worden gebracht door moeder of vader. "Voor haar is het de eerste schooldag, dus ik vraag even of ze met haar oudere zusje mee naar binnen mag", zegt een moeder die nu niet met haar jongste deze eerste schooldag mee naar binnen mag. Ze ziet haar twee koters het hek van de school passeren, en moet dan een traantje laten.