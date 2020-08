Nul verkeersdoden? 'Het begint bij je eigen gedrag'

Begin juli belandde de auto van een beschonken automobilist ondersteboven op een weg bij Poortvliet. (foto: HV Zeeland)

Nee, waarschijnlijk niet, erkent Harry van der Maas, voorzitter van de ROVZ. "Je kunt niet van mij verwachten dat ik in een beleidsplan een doelstelling van tien verkeersdoden in 2021 zet. We hebben de aanname dat we nooit op die nul zullen komen. Maar ik zet me in om zoveel mogelijk leed en verdriet te voorkomen."

Streven naar nul door gedragsverandering

Dus blijft het streven: nul. Hoe? Zowel Van der Maas als verkeersrechercheur Andy Polvliet - die dagelijks bij ernstige ongelukken op locatie komt - ziet de grootste winst in het veranderen van gedrag.

De meeste ongelukken worden volgens de verkeersrechercheur veroorzaakt door afleiding. Hij noemt de bekende oorzaken zoals whatsappen achter het stuur of even de navigatie aanpassen. "Maar ik kom ook beroepschauffeurs tegen die met hun laptop bezig zijn of onderweg gewoon koffie zetten."

Het aantal dodelijke ongelukken in Zeeland staat voor dit jaar op veertien. Volgens Van der Maas gaat het vooral om fietsers. "Dat is schrijnend. Dat motiveert mij enorm om continue te zoeken naar waar het nog beter kan."

Van der Maas herkent dat: "Wij als mensen denken dat we meerdere dingen tegelijkertijd kunnen. In de auto, maar ook op de fiets. Deelnemen aan het verkeer vergt topconcentratie. Dus ik zou heel graag inzetten in gedragsverandering."

'Twintig jaar geleden kenden we geen smartphone of e-bike'

Dan gaat het bijvoorbeeld over de steeds veranderende techniek. "Twintig jaar geleden kenden we geen smartphone of e-bike", zegt Van der Maas. "We zullen de weggebruiker continue mee moeten nemen in alle veranderingen die op ons afkomen."

Vorige week overleed nog een 72-jarige fietser uit 's-Heerenhoek na een ernstig fietsongeluk (foto: Omroep Zeeland)

Alhoewel Van der Maas bij een probleem verder wil kijken dan meteen als oplossing de infrastructuur aanpassen, geeft hij toe dat sommige fietspaden in de tijd zijn blijven stilstaan. Ze zijn te smal of kunnen de drukte niet aan.

Van der Maas: "Er wordt door veel verschillende verkeersdeelnemers met verschillende snelheden gebruik van gemaakt." Al bij al nog genoeg om aan te werken. "Daarom dit jaar voor de derde keer toch de Maand van de Verkeersveiligheid met activiteiten voor jong en oud, om Zeeland weer een stukje verkeersveiliger te maken."