Reactieprogramma 'Zegt u het maar' gewijd aan kogelbrief

Schuif in de mengtafel van de radiostudio (foto: Omroep Zeeland)

In de anonieme brief werd Vervaet gesommeerd te stoppen met bellen naar Omroep Zeeland. In de envelop zat ook een kogel. Vervaet heeft aangifte gedaan bij de politie. Die onderzoekt de herkomst van de kogelbrief.

Anoniem

Nu staat dit verhaal niet op zichzelf. Een paar weken geleden kreeg Albert Brokken, een andere vaste beller naar Zegt u het maar, ook een anonieme dreigbrief. Daarvoor hebben ook andere bellers de omroep laten weten dat ze werden bedreigd, anoniem, omdat ze hun mening geven op de radio.

Op de redactie van Omroep Zeeland wordt veel gesproken over wat wel en niet kan in Zegt u het maar. Duidelijk is dat een kogelbrief niet kan. Omroep Zeeland is geschokt door de brief en staat voor de vrijheid van meningsuiting. Daarom deze uitzending geen bellers - die mogen morgen weer - maar een gesprek over die toenemende onverdraagzaamheid in de samenleving en de vrijheid van meningsuiting.

Afnemende verdraagzaamheid

Stefano la Heijne van het Anti Discriminatiebureau Zeeland, psycholoog Huibrecht Boluijt en Véronique Roeg, plaatsvervanger van hoofdredacteur Edwin de Kort en oud-presentator van Zegt u het maar, praten onder leiding van de huidige presentator van het programma Michiel van der Velde over waar die afnemende verdraagzaamheid vandaan komt en over waarom sommige mensen zo op de mening van anderen reageren.

Verder komt aan bod dat Zegt u het maar, al vanaf de het begin van de omroep in 1990 een vast programma-onderdeel op de radio, een geweldig programma is en blijft, waarin Zeeuwen over werkelijk elk onderwerp vrijuit kunnen praten. En dat ook naar hartenlust doen.

