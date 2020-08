Boertien 'is weer thuis' in zijn oude werkkamer

Het borstbeeld dat geschonken is aan de provincie. (foto: Omroep Zeeland)

Het borstbeeld werd vandaag onthuld in de studeerkamer van de woning waar Boertien nog heeft gewoond. Het beeld werd in 1992 gemaakt toen Boertien afscheid nam als commissaris van Koninging. Zijn kinderen schonken het aan de provincie. "Het is mooi om te zien dat het beeld nu op de plek staat waar onze vader zo vaak gezeten heeft", zegt Rolf Boertien, een van de kinderen van de oud-commissaris. "Hij heeft daar zo vaak zitten werken, en is nu weer terug."

"In onze verhalen kwam Kees Boertien weer even tot leven", zegt commissaris van de Koning Han Polman. Hij nam het borstbeeld vandaag van de familie in ontvangst. Behalve familie waren er ook medewerkers aanwezig die vroeger met Boertien hebben gewerkt. Samen haalden ze herinneringen op.

Afwisselend bij kinderen en moeder

"Ik heb hier als kind nog gewoond", zegt Rolf Boertien. "Dat was prachtig. Zo'n bijzondere woning met al die open haarden en kamers met hoge plafonds. Het borstbeeld van onze vader heeft afwisselend bij de drie kinderen en bij mijn moeder gestaan. Maar toen zij overleed, vonden we dat het naar de provincie moest gaan. En dat is nu gebeurd."

Kees Boertien was van 1975 tot 1992 commissaris van de koningin. Daarvoor zat hij in de Tweede Kamer en was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Biesheuvel I en Biesheuvel II. In 2002 overleed hij op 74-jarige leeftijd.

Polman heeft Boertien zelf nooit ontmoet, maar hem wel gevolgd tijdens zijn politieke carrière. Volgens hem was Boertien een commissaris waar mensen naar opkeken. "Die voor sommigen wat afstandelijk was, hoewel hij in de persoonlijke omgang erg persoonlijk kon zijn. Het was een andere tijd, bestuurders stonden toen veel meer op een voetstuk."

Gemaakt door de burgemeester van Middelburg

Het beeld komt in de studeerkamer van de Abdij te staan, waar vergaderingen en ontvangsten plaatsvinden. Polman noemt de terugkeer van het beeld extra bijzonder omdat het in 1992 door de toenmalige burgemeester van Middelburg gemaakt is, Chris Rutten.

Commissaris van de Koning Han Polman over het beeld en Kees Boertien