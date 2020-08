Voetballer Bakx: 'ik kom waarschijnlijk terug naar Nederland'

Istvan is veel te vinden op zijn hotelkamer (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de 34-jarige Bakx komt dat mede door wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. "Weer eens de Zeeuwse lucht opsnuiven zou lekker zijn, maar je weet het in de voetbalwereld natuurlijk nooit." Het contract van Bakx bij Ajax Cape Town liep tot en met dit jaar.

De voorsprong van zijn ploeg is de afgelopen week geslonken van zes naar drie punten, door twee verloren wedstrijden. De komende week worden de laatste twee wedstrijden gespeeld waarin het kampioenschap wordt beslist. "We hebben veel kansen gemist afgelopen week, maar ik heb er nog alle vertrouwen in dat we kampioen worden," aldus Bakx.

Bubbel

Net als de vorige weken zal de voetballer uit Vlissingen ook weer veel tijd op zijn kamer moeten doorbrengen. Om geen corona op te lopen leeft hij in een bubbel samen met zijn ploeggenoten. Alleen voor trainingen en wedstrijden verlaat hij het terrein van het hotel. "Gelukkig is er weer veel voetbal op tv, dus ik kom de tijd wel door."

Zijn vrouw en kinderen heeft Istvan Bakx door de bubbel ook al twee weken niet meer gezien. "We bellen regelmatig en krijg veel foto's, maar ik mis ze." Nog een weekje en dan zien ze elkaar weer en hopelijk is dat voor de Vlissinger met het kampioenschap in bezit.