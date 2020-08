Bedreigingen aan bellers Omroep Zeeland: 'Sommige mensen voelen niet aan wanneer ze een grens over gaan'

Huibrecht Boluijt (links), Michiel van der Velde en Véronique Roeg tijdens een speciale uitzending van ZUHM (foto: Omroep Zeeland)

In een speciale uitzending sprak Roeg vanmiddag, samen met Stefano la Heijne van het Anti Discriminatiebureau Zeeland, psycholoog Huibrecht Boluijt, over de toegenomen onverdraagzaamheid onder de mensen in het algemeen en in Zegt u het maar in het bijzonder. De afgelopen weken werden twee gevallen van die onverdraagzaamheid duidelijk. Zo kreeg vaste beller Erik Vervaet vrijdag een kogelbrief thuis. Een paar weken eerder werd Albert Brokken, een andere vaste beller, eveneens -anoniem- bedreigd voor het geven van zijn mening op de radio.

Extreme individualisering

Volgens psycholoog Boluijt komt dat mede door de extreme individualisering in de samenleving. "Er wordt verondersteld dat alle mensen een sociale verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar dat is een misvatting", aldus Boluijt. Volgens de psycholoog voelen veel mensen het niet aan als zij een grens over gaan.

Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht. Hem wordt gewoon de mond gesnoerd. Je moet echt even stil staan bij hoe schrijnend en stuitend dat is." Stefano La Heijne (Anti Discriminatiebureau Zeeland)

Ook bij het Anti Discriminatiebureau Zeeland zien ze die maatschappelijke verharding. La Heijne kan zich niet voorstellen wat een Vervaet mee moet maken. "Het is nogal wat", aldus La Heijne. "Totale idioterie. Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht. Hem wordt gewoon de mond gesnoerd. Je moet echt even stil staan bij hoe schrijnend en stuitend dat is."

Zo'n kogelbrief kan volgens Boluijt zorgen voor een trauma bij de ontvanger. "Je vertrouwen in de samenleving wordt echt vertrapt." Volgens de psycholoog speelt de coronacrisis de verharding in de hand. "Mensen hebben moeite als een systeem plots niet meer is zoals het leek", legt hij uit. Volgens hem daalt dan de tolerantiegrens.

Wij zijn trots op 'Zegt u het maar'." Véronique Roeg, plaatsvervangend hoofdredacteur van Omroep Zeeland

Volgens Roeg is die tolerantie op een eerder punt al sterk gedaald: door de opkomst van Pim Fortuyn. "Vanaf dat moment zijn er veel meer mensen naar Zegt u het maar gaan bellen die ook hun mening wilde delen. En die mening botste soms met de grondwet", aldus Roeg, die in het verleden ook Zegt u het maar gepresenteerd heeft.

Sociale media

La Heijne ziet de verharding juist komen door de opkomst van sociale media. "De drempel wordt steeds meer verlaagd om te reageren op elkaar", legt hij uit. "Dat gaat twee kanten op: in positieve zin, maar ook zeker in negatieve zin." Daar gaat Roeg gedeeltelijk in mee. Gedeeltelijk, omdat anoniem bellen niet mogelijk is bij Zegt u het maar. "Je wordt toch uit de anonimiteit gehaald. Dat is eigenlijk heel bijzonder."

Ondanks de bellers die de afgelopen weken bedreigd zijn, staat de toekomst van het programma niet ter discussie. "Wij zijn trots op Zegt u het maar", aldus Roeg. Een verstandige keuze, volgens La Heijne: "Stoppen zou ook het verkeerde signaal zijn."

