Nieuw duikonderzoek naar munitiedepot bij Zierkzee

Munitie op de bodem van de Oosterschelde, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Kapitein der Mariniers Rick in de Braekt hangen er risico's aan deze klus. "De mogelijkheid dat de munitie spontaan ontploft is klein, maar wel aanwezig. De diepte van het depot op de bodem van de Oosterschelde varieert tussen de 15 en 55 meter. Veel munitie is verdwenen in de bodem, maar er liggen volgens In de Braekt ook explosieven open en bloot.

30 miljoen kilo gedumpt

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de Oosterschelde 30 miljoen kilo munitie gedumpt in een diepe put. Dat gebeurde in de periode 1945 tot 1967. Verschillende organisaties en de politiek van Schouwen-Duiveland maken zich inmiddels zorgen over de munitie die mogelijk kan gaan lekken en schade aan natuur en visserij kan veroorzaken.

In de loop der jaren zijn verschillende oplossingen aangedragen als de dump voor problemen zou zorgen voor milieu en mens. Zo is er het voorstel om alles af te dekken. Dat loopt in de miljoenen euro's. Het weghalen van de dertig miljoen kilo munitie zal sowieso geen optie zijn. Dat is nog veel duurder. Tot nu toe was de conclusie dat er geen gevaar voor het milieu is en dat het veilig is voor de mens.

Overleg

Vorig jaar april was er een overleg over het munitiedepot. Dat gebeurde op aandringen van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dat overleg was tussen de gemeenten rond de Oosterschelde, Defensie, Rijkswaterstaat en Nationaal Park de Oosterschelde. Daarin werd besloten om duikers onderzoek te laten doen.

De Maritieme EOD-compagnie van Defensie gaat met het duikvaartuig Cerberus met de duikers ter plekke. De monsters worden aan land naar een toegewezen baggerdepot gebracht, aan de Straalweg in Zierikzee. Dat bestaat uit verzwaarde zeecontainers.

De monsters zullen ter plekke door onderzoeksinstituut TNO worden onderzocht. Daarna zal de munitie tot ontploffing worden gebracht. Het onderzoek door de EOD en TNO duurt tot en met vier september. De resultaten van TNO worden in november of december verwacht.

Lees ook: