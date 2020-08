Spaarpaal moet hardrijders in Thoolse straat verleiden af te remmen

Metingen wezen uit dat vijftig procent van de gemeten auto's harder reed dan de toegestane 30 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 79 kilometer. Onder leiding van wethouder Corniel van Leeuwen werden de bewoners van de Julianastraat bijgepraat over de te nemen acties.

Spaarpaal voor het goede doel

Er werd door mensen van het initiatief Safety Safe een aanpak voorgesteld waarbij een spaarpaal de show steelt. Wanneer er een auto onder de 30 km voorbij de paal rijdt, komt er geld bij in een spaarpot. Na vier weken kan het opgespaarde bedrag uitgegeven worden aan een gezamenlijk doel en eindigt de campagne.

De aanwezige mannen zagen meer heil in controles met bijbehorende boetes. Maar al snel werd duidelijk dat er in 30 km zones niet wordt gehandhaafd. Volgens wethouder Van Leeuwen is er geen capaciteit bij de politie om stelselmatig in 30 km wijken te controleren.

Een spaarpaal van Safety Safe (foto: Safety Safe)

Safety Safe liet zich niet uit het veld slaan, en probeerde de spaarpaal interessant te maken voor de bewoners door goede doelen op te noemen waarvoor gespaard kan worden. Eén aanwezige opperde samen te sparen voor een flitskast, maar dat bleek met 50.000 euro iets te hoog gegrepen.

Borden en wegmarkering

Een iets reëler spaardoel bleek meer aanduidingen van de toegestane snelheid te zijn, zoals borden en wegmarkeringen. Alle bewoners mogen de komende tijd online stemmen voor de bestemming van de opbrengst wanneer de spaarpaal geplaatst wordt. Bewoner Kees Zwagemaker vindt dat het hardrijden in de Julianastraat de spuigaten uit loopt en is niet overtuigd van de werking van de spaarpaal, en zeker niet wanneer de paal maar vier weken blijft staan.

Naast de spaarpaal ook een ROVZ campagne (foto: Omroep Zeeland)

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) sluit aan op de spaarpaalcampagne en wil daarna met de bewoners aan de slag om het aantal hardrijders terug te brengen. Dat gebeurt onder andere met borden waarop de bestuurder bedankt wordt dat hij of zij zachter rijdt. En bij deze actie hoort wel de mogelijkheid tot handhaving en dus boetes. En dat zagen de bewoners wel zitten.

Wethouder Van leeuwen dacht dat de bewoners wel redelijk tevreden terug zullen kijken op de avond: "We krijgen nu de dubbele campagne, die zeker effect zullen hebben. Daarna moeten aan de slag om dat effect vast te blijven houden." Bewoner Zwagemaker is niet enthousiast maar zegt zich wel in te gaan zetten om de campagnes te laten slagen.