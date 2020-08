Goedemorgen! Grote brand en onderzoek naar munitiedepot

Hotels, campings en B&B's hebben in Zeeland hebben in de coronamaanden zwaar geleden. Er waren ruim zestig procent minder gasten in april, mei en juni dan in dezelfde maanden vorig jaar. Eén schrale troost: in de meeste andere provincies was de klap voor de logiesaccommodaties tijdens de coronacrisis nog harder.

Zimmer frei (foto: Omroep Zeeland)

Een grote brand heeft gisteravond een aardappelschuur in Zaamslag de as gelegd. De grote zwarte rookpluimen waren in de wijde omtrek te zien.

De Maritieme Explosieven Opruimings Dienst-compagnie van Defensie is begonnen met onderzoek naar het munitiedepot dat voor de kust van Zierikzee ter hoogte van het havenhoofd ligt. Door het omhoog halen van munitie en het nemen van water- en bodem monsters moet duidelijk worden of er iets moet gebeuren.

Munitie op de bodem van de Oosterschelde, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het gaat vandaag regenen en dat is het begin van twee onbestendige dagen. Later in de middag wordt het wel wat droger, maar dan gaat het wel harder waaien. Vanavond komt er aan zee windkracht 8, morgen overal kans op zware windstoten.