Trouwambtenaar Annemiek: 'corona betekent voor veel bruidsparen een streep door hun dag'

Annemiek van de Velde, sinds 1992 trouwambtenaar in Veere (foto: Johan Katerberg)

Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?

"Uitdagend en spannend. De wetenschappelijke en psychologische kant van de pandemie had van het begin af aan mijn persoonlijke belangstelling. Wetenschappelijk werd ik gevoed door de dagelijkse video's op YouTube van Dr. John Campbell, die feitelijke uitleg gaf over ontwikkelingen, de reactie van ons lichaam op het virus, maar ook hoe je jezelf en je dierbaren kunt beschermen. Hij pakte elk denkbaar aspect van de pandemie aan. Relatie-psychologe Esther Perel heeft in de maand april een aantal interessante online-lezingen gegeven met een snufje humor over hoe je dichtbij elkaar kunt zijn wanneer je afstand moet houden. De opgedane kennis en mijn eigen gevoel waren basis voor mijn aanpak als trouwambtenaar van de gemeente Veere. Optimaal waarborgen van veiligheid voor allen én het ruimte geven aan een mooie beleving van een bijzonder moment."

Wat is er anders dan voor corona aan uw werk?

"Bij deze vraag zou ik mijzelf meer op de achtergrond willen plaatsen. De bruidsparen staan voorop. Voor hen betekende corona veelal een streep door hun gedroomde dag. Zij waren het die voor moeilijke beslissingen geplaatst werden: toch door laten gaan? Uitstellen? Maar tot wanneer? Nog voor de zomer? Na de zomer? Volgend jaar? Soms was uitstel ook geen optie; wanneer je een kindje verwacht of een huis wilt kopen wil je immers soms eerst die juridische zekerheid in de vorm van het partnerschap of een huwelijk."

Hoe anders was de huwelijksvoltrekking?

"In het begin waren er alleen nog maar plechtigheden in het gemeentehuis, met een maximaal aantal gasten (op de maandagmorgen zelfs alleen getuigen, verder niemand) en een maximum aan voorzorgsmaatregelen. Je struikelde bijna over de handschoentjes, de ontsmettingsdoekjes en de handgel, want stel je voor: je tekent allemaal met die ene, zelfde pen! Opletten dus!"

Zorgden de maatregelen nog voor creatieve oplossingen?

"Bruidsparen moesten roeien met de riemen die ze hadden en kwamen soms met creatieve oplossingen, zoals het livestreamen van hun huwelijk om toch veel familie en vrienden deelgenoot te maken. Na 1 juli werden andere locaties toegestaan met ook weer meer gasten. Het bleef spannend, het bleef opletten en het blijft ongezellig met die anderhalve meter tussen stoelen en rijen. En het zal ook moeilijk blijven voor de gasten om op afstand te feliciteren en niet met z'n allen op de foto te kunnen."

Wat zou er volgens u anders moeten, mocht er een tweede 'lockdown' komen?

"Eerlijk gezegd verwacht ik geen tweede lockdown. Maar mocht er een vorm van restrictie komen, dan vertrouw ik er op dat deze weer met respect, flexibiliteit en improvisatietalent secuur wordt aangepakt. Met de kennis van nu zullen we ook dan weer goed handelen en maatwerk leveren waar mogelijk is."

Hoe ziet u de komende tijd voor zich? Vol vertrouwen of toch ook wat angstig?

"Vol vertrouwen (wel met mijn eigen voorzorgsmaatregelen, naast de geldende regels)! En ik weet daarnaast dat er ook in 2020 heel wat paren blij en gelukkig het gemeentehuis uitgestapt zijn! En laten we wel wezen: wanneer we later terugkijken op een x-aantal maanden coronadreiging, dan is het wel heel bijzonder wanneer je kunt zeggen dat hebben wij meegemaakt, wij zijn in coronatijd getrouwd!"