Eric de Ruijsscher nieuwe voorzitter VNO-NCW Zeeland (foto: VNO-NCW Zeeland)

De Ruijsscher is directeur bij bouwbedrijf H4A in Sas van Gent en is nu nog voorzitter van de Economic Board Zeeland. Hij heeft zin in de nieuwe uitdaging: "Onze provincie is van oudsher economisch een diverse en sterke regio, maar heeft momenteel te maken met verschillende uitdagingen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis voor de Zeeuwse economie. Samen met ondernemers, onze leden en partners, wil ik mij inzetten om ervoor te zorgen dat Zeeland sterker uit deze crisis komt. Wij hebben als regio veel te bieden en door doorzettingsvermogen en innovatie heb ik vertrouwen dat dat ons lukt!"

Zijn nieuwe functie gaat per 1 januari 2021 in. De komende maanden gebruikt hij om zijn werkzaamheden bij de Economic Board Zeeland af te ronden en over te dragen. Voor die functie wordt nog een opvolger gezocht.