Leegpompen buitenhoofd Nieuwe Sluis duurt langer dan gedacht

Leegpompen buitenhoofd Nieuwe Sluis blijkt een grotere klus te zijn dan gedacht (foto: Omroep Zeeland)

Eigenlijk zou vorige week met dat leegpompen van de 22 meter diepe put worden begonnen, een klus die in enkele dagen geklaard zou zijn. Het werk is nu uitgesteld tot begin september.



Woordvoerder Geraldine Wijffels zegt dat het allemaal nog zorgvuldiger moet worden gedaan dan gepland en dat het daarom langer zal gaan duren. "Het moet nu stapsgewijs gebeuren. Telkens als er water wordt uitgepompt, moet worden gekeken of de betonnen wanden de druk nog aan kunnen en of de put onder die druk waterdicht blijft. Een secuur werkje dus."

Onder water of niet

Het bouwen op grote diepte in natte grond is steeds een kwestie van: kunnen we het onder water doen of niet? De sluiskolk zelf, waarin straks de schepen komen te liggen, wordt helemaal onder water gebouwd.

Maar het buiten- en het binnenhoofd kunnen niet helemaal op die manier worden gebouwd. De wanden en de vloer kunnen wel onder water worden gestort, maar daarna moet het water eruit worden gepompt om alle technische voorzieningen aan te kunnen leggen. Zoals voor de immense deuren die heen en weer gaan rollen en voor het reguleren van het waterniveau in de kolk.