Alternatief Zeeland Nazomerfestival is Zeeuwser dan ooit

D'n Overkant

Geen grote producties met spectaculaire uitzichten op betoverende locaties. Dit jaar wachten acteurs in een kleine studio op een handjevol publiek en de muziekconcerten zijn te beluisteren voor slechts vijftig uitverkorenen. Maar iedereen die wil kan in Middelburg naar een coronaproof hoorspel in de binnenstad.

We namen een kijkje bij de opnames van de voorstelling D'n Overkant, een theaterbeleving die je al wandelend door Middelburg kunt ondergaan.

Theatermaker Vincent van den Elshout zou voor dit jaar de locatievoorstelling Grenspaal 369 maken in Sluis. Die voorstelling is verzet naar volgend jaar maar als voorafje bedacht hij het hoorspel D'n Overkant met drie personages uit de oude voorstelling. De muziek in de voorstelling is van de Middelburgse componist Douwe Eisenga.

D'n Overkant is een theaterwandeling door het centrum van Middelburg, langs etalages die het verhaal illustreren. Het publiek kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week de wandeling maken en via het scannen van een QR-code op de smartphone deze etalagevoorstelling beleven.

KUST

Van den Elshout maakte nog een voorstelling voor het festival, KUST. Dit is ook wellicht de meest verrassende productie, want de combinatie Peter Slager en Maike Boerdam ligt niet meteen voor de hand.

Toch hebben ze iets wat hen bindt: ze zijn allebei in Zeeland geboren, Boerdam in Sluis en Slager in Dreischor. Ze kenden elkaar overigens al van een eerder project. Peter Slager schreef de liedjes voor de musical Soof waarin Maike de hoofdrol speelde.

De voorstelling KUST wordt gespeeld op een vierkant podium waar het publiek omheen zit. Twee mensen ontwaken in een hotelkamer. Peter Slager vertegenwoordigt Zeeland. De vrouw, Maike Boerdam, houdt van Zeeland, maar Zeeland neemt afscheid van haar.

Liefde voor Zeeland

KUST gaat over de liefde voor Zeeland, over de pijn van het weggaan en het altijd weer terugkomen naar de plek waar je geboren bent. Actrice Maike Boerdam verliet Zeeland voor een theatercarrière, Peter Slager ontsteeg de provincie als tekstschrijver en bassist van BLØF. Maar Zeeland liet en laat hen nooit los.

Scène uit de voorstelling KUST.

Het alternatieve Zeeland Nazomerfestival begint vandaag en duurt tot en met 10 september. Het volledige programma is te vinden op zeelandnazomerfestival.nl.