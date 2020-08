Lagasse rekende af met 'underdog-mentaliteit' in Zeeuwse haven

Jan Lagasse vertrekt als directeur van fusiehaven North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

Het vertrek van Lagasse is volgens afspraak in de fusie-onderhandelingen. De Zeeuwse haven Zeeland Seaports fuseerde, na jarenlange onderhandelingen, in 2018 met de haven van Gent. Afspraak was dat er eerst een gedeeld directeurschap zou zijn met CEO Daan Schalck van de Gentse haven. Maar uiteindelijk zou Lagasse vertrekken, waardoor er nog maar één directeur zou overblijven.

Underdog-mentaliteit

Bij zijn vertrek blikt Lagasse terug op zijn eerste jaren, toen de Zeeuwse haven nog op eigen benen stond. Lagasse had van de toenmalige Raad van Commissarissen de opdracht gekregen de boel weer aan te zwengelen. Zeeland Seaports draaide verlies, terwijl ook het bedrijfsleven niet altijd vertrouwen had in de havenorganisatie.

Lagasse had naar eigen zeggen veel ervaring met 'turnaround'-management, en dat kwam goed uit. "We hebben de cultuur wat zakelijker gemaakt door ons wat meer te baseren op cijfers en feiten. We moesten de underdog-mentaliteit laten vallen en wat meer zelfvertrouwen uitspreken."

Guerrilla

De kordate aanpak van Lagasse werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Een deel van het personeel begon achter de schermen een guerrilla tegen hem. Maar ander personeel, de Zeeuwse politiek en het bedrijfsleven kozen de kant van Lagasse, die van Zeeland Seaports weer een winstgevende organisatie wist te maken.

Eén van de projecten van het toenmalige Zeeland Seaports was het kassenproject WarmCo, dat destijds niet goed van de grond kwam. In dit project worden kassen op de Axelse Vlakte verwarmd met restwarmte van kunstmestproducent Yara in Sluiskil. "Er waren te weinig kassen, mede door de bankencrisis uit 2008. We zijn de afgelopen jaren uitgebreid van 25 naar uiteindelijk 110 hectare aan kassen waardoor het project er nu goed voor staat."

Fusie kers op de taart

Belangrijkste mijlpaal in de afgelopen zes jaar lijkt de fusie met de haven van Gent. Samen staan de Zeeuwse en Gentse haven, onder de nieuwe naam North Sea Port, in de Europese haven top 10. Na Rotterdam en Antwerpen zijn ze in Europa de derde haven als het gaat om toegevoegde waarde, dus het bewerken van de aangevoerde goederen. Maar Lagasse benadrukt dat er meer is gebeurd dan alleen de fusie.

"We zijn in Zeeland gestegen van 33 naar 39 miljoen ton goederenoverslag per jaar. Ook hebben we veel nieuwe bedrijven binnen weten te halen. De diepgang van de Sloehaven is verbeterd en het goederenspoor tussen Gent en Terneuzen staat definitief op de agenda. Maar de fusie was inderdaad de kers op de taart."

Lagasse gaat, nu zijn mandaat bij North Sea Port afloopt, nog niet met pensioen. Hij staat open voor een nieuwe baan en blijft voorlopig als strategisch adviseur verbonden aan North Sea Port: "Dus ik hoef niet álle dozen in te pakken." Daarnaast wordt hij lid van de Raad van Toezicht van de Zeeuws-Vlaamse zorgorganisatie ZorgSaam en is hij benoemd tot honorair consul-generaal voor Nederland in Vlaanderen.

Kleinzoon Hector

Lagasse woont zelf in Knokke en is twee maanden geleden voor het eerst trotse grootvader geworden van kleinzoon Hector. Zijn dochter woont met haar gezin in Sluis. "Dus de band met Zeeland wordt alleen maar sterker."