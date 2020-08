Eerste coronadode in gemeente Borsele

Voor het eerst is iemand in de gemeente Borsele overleden aan corona (foto: Omroep Zeeland)

De laatste keer dat een Zeeuw overleed aan corona was op 30 juni. Dat was in de gemeente Schouwen-Duiveland. Volgens het RIVM zijn er de afgelopen week 44 Zeeuwen met corona besmet. Er werd de afgelopen week niemand in het ziekenhuis opgenomen. De laatste ziekenhuisopname in onze provincie betrof een inwoner van Goes op 4 augustus.

In de rest van Nederland is een daling van het aantal besmettingen waarneembaar, maar daarvan is in Zeeland geen sprake. Vorige week meldde het RIVM nog 25 nieuwe besmettingen in één week. Met 44 gaat onze provincie er in de laatste zeven dagen dus ruim overheen.

Tests

De GGD in Zeeland heeft de afgelopen week (maandag tot en met zondag) 2.741 mensen op corona laten testen. Dat waren er ruim 600 meer dan een week ervoor, maar het cijfer blijft nog een beetje achter bij de topweek van eind juli. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer. Klik om de lijn om het precieze aantal van die week te zien.