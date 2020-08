Compliment voor OV, maar het kan altijd beter

Het openbaar vervoer in Zeeland scoort goed (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks het hoge cijfer zijn er ook aandachtspunten. Bij busvervoerder Connexxion kwamen in 2019 1.662 klachten binnen. Dat zijn er weliswaar 565 minder dan een jaar eerder, maar Van de Maas ziet nog wel ruimte voor verbetering: "Er wordt relatief veel geklaagd over staanplaatsen. Dat mensen dus moeten staan in de bus. Dat is wel een aandachtspunt."

Betalen met telefoon

Verder vragen reizigers zich of of er betaald kan gaan worden met de telefoon in plaats van een OV-chipkaart en zijn er klachten over het lawaai van de motoren van de veerboot. Van der Maas: "Ook die opmerkingen neem ik mee. "

Toch is Van der Maas tevreden: "Complimenten richting de vervoerders. Connexxion voor de bus en en voor het fietsvoetveer de Westerschelde Ferry bv." Waar volgens de provinciebestuurder de boot vooral goed op scoort, is de aansluiting op trein en bus. "De reistijden zijn zo'n anderhalf jaar geleden beter op elkaar afgestemd en dat zie je nu terug in de waardering van de reizigers."