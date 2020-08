Vrijspraak geëist voor medeverdachten dodelijke steekpartij Vlissingen

Dodelijke steekpartij Kasteelstraat Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het gebeurt niet elke dag dat het het Openbaar Ministerie als aanklager om vrijspraak vraagt. Toch kon de officier van justitie vandaag niet anders. Het OM ziet van de in totaal drie verdachten een 18-jarige man uit Vlissingen als degene die het slachtoffer doodstak. Deze verdachte werd echter in juni door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken van doodslag. Zijn zaak is apart behandeld omdat hij minderjarig was ten tijde van de steekpartij.

Hoger beroep

Hij is wel veroordeeld voor zware mishandeling en kreeg daarvoor twee jaar jeugd-tbs opgelegd, maar dus niet voor doodslag. Het OM is het daar niet mee eens en is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

In de nacht van eerste op tweede kerstdag in 2018 werd een 28-jarige man uit Vlissingen neergestoken in de woning van de vrouwelijke verdachte. Daar waren behalve de vrouw ook de toen 17-jarige hoofdverdachte en de 26-jarige Goesenaar bij aanwezig. De avond begon als een gezellig samenzijn waarbij alle vier de aanwezigen allemaal drank en drugs gebruikten.

De stemming sloeg om toen de 26-jarige Goesenaar en een 24-jarige vrouw uit Vlissingen ruzie kregen, waarbij de vrouw een mes trok. Het latere slachtoffer suste de ruzie. Daarna kreeg de vrouw ruzie met de toen 17-jarige jongen. Ook daar sprong het slachtoffer tussen. Vervolgens zou de minderjarige jongen het mes hebben afgepakt van de vrouw en de 28-jarige man in zijn buik gestoken hebben.

Weggerend

Het slachtoffer liep hevig bloedend met een grote buikwond het huis uit en schreeuwde om hulp. Eenmaal buiten zou de toen 17-jarige jongen hem nog vier keer tegen het hoofd hebben geschopt. Vervolgens rende hij weg. Het 28-jarige slachtoffer werd zwaargewond op straat gevonden en overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis van Goes.

De 18-jarige jongen houdt vol onschuldig te zijn. Wel geeft hij toe dat hij boos was op het slachtoffer en dat er 'vuisten zijn gevallen'. Volgens zijn verklaring heeft hij geen mes gezien, laat staan vastgehad. Hij weet niet hoe het kan dat zijn bloed op het mes zat.

Onverteerbaar voor familie

Voor de ouders en zeven broers en zussen van het slachtoffer is het onverteerbaar dat hun zoon en broer is doodgestoken, maar geen van de drie 'vrienden' de verantwoordelijkheid neemt en iedereen vrij uit lijkt te gaan.

De advocaat van de familie las namens twee zussen een slachtofferverklaring voor. "Hij was de oudste van het gezin. Een grappenmaker en iemand die er het beste van probeerde te maken in het leven. Waarom is onze broer vermoord door zijn eigen vrienden? Wij willen de waarheid weten en gerechtigheid."

De woning in de Kasteelstraat waar de man werd doodgestoken (foto: Omroep Zeeland)

Beide verdachten waren vandaag aanwezig in de rechtszaal. Zowel de man als de vrouw ontkenden ook maar iets met de dood van hun vriend te maken te hebben. Ze wijzen beiden naar de nu 18-jarige Vlissinger als dader.

De vrouwelijke verdachte gaf wel toe fouten te hebben gemaakt. Zo is ze niet bij het slachtoffer gebleven die in doodsnood verkeerde, maar ging snel haar huis schoonmaken en verstopte in paniek het mes. Ook erkende ze niet meteen vanaf het begin volledige verklaringen te hebben gegeven.

De mannelijke verdachte haalde nog een glaasje water voor het slachtoffer toen hij bloedend buiten op de grond lag, terwijl die op dat moment meer aan reanimatie had gehad. Daarna nam hij de benen. Hij gaf toe dat hij dit vanuit egoïsme ('ik dacht aan mijn goede baan die op het spel stond') en paniek deed.

Niemand verantwoordelijk

De officier van justitie zei goed te beseffen dat de nabestaanden het gevoel zullen hebben dat niemand verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van hun zoon en broer. Het OM hoopt echter in hoger beroep aan te kunnen tonen dat verklaringen én technische en forensische sporen bewijzen dat de 18-jarige Vlissinger toch echt het slachtoffer doodde.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak van de 26-jarige man en 24-jarige vrouw. Wanneer het hoger beroep dient van de 18-jarige jongen is nog niet bekend.