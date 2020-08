'Zeeuwen moeten zelf evenwicht binnen havenbedrijf bewaren'

Directeur Jan Lagasse ondertekent het officiële fusie-akkoord in het stadhuis in Gent (foto: Omroep Zeeland)

Lagasse, afkomstig van de Zeeuwse haven, had de afgelopen jaren een gezamenlijke directeursbaan met Daan Schalck, die daarvoor directeur was van de Gentse haven. Het vertrek van Lagasse is geen verrassing; bij de fusie tussen de havens is al omschreven dat er alleen in de eerste jaren een gedeeld directeursschap zou zijn en dat Daan Schalck uiteindelijk als enige algemeen directeur zou overblijven.

Onderspit delven

Maar nu Lagasse vertrekt, gaat Schalck alleen de scepter zwaaien bij North Sea Port. Een aantal Zeeuwen vreest dat Zeeland daardoor het onderspit gaat delven in de fusiehaven.

Volgens Lagasse heeft Zeeland in principe niets te vrezen. "Binnen de statuten en de reglementen van North Sea Port staan voldoende instrumenten en waarborgen om te verzekeren dat beide kanten van de grens goed bediend en beschermd worden."

Opdracht Zeeuwse bestuurders

Aan Zeeuwse bestuurders de taak ervoor te zorgen dat de Gentenaren die afspraak nakomen, stelt Lagasse. "Het is een opdracht voor aandeelhouders en toezichthouders om die instrumenten te gebruiken." Lagasse stelt dat de Zeeuwen binnen North Sea Port nu in de minderheid zijn. Bij de fusie in 2018 stroomden vanuit de Gentse havenorganisatie zo'n 160 mensen in, terwijl Zeeland Seaports ongeveer 90 mensen 'meebracht'.

Torentje

Ook dit is volgens Lagasse een punt van aandacht. De nieuwe organisatie moet ook zelf proberen de balans tussen Zeeuwen en Gentenaren te bewaren. "Als dat niet kan, moet je mensen aannemen binnen het bestuur die veel ervaring hebben met het werken in beide landen of in ieder geval de interesse hebben om veel kennis op te doen voor beide kanten van de grens. Die weten wie Evert van Benthem is, wat het Torentje is, wat het programma Buitenhof is..."

Jan Lagasse vertrekt als directeur van fusiehaven North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

Lagasse vertrekt over een week. Hij gaat nog niet meteen met pensioen. Voorlopig blijft hij als strategisch adviseur verbonden aan North Sea Port. Daarnaast wordt hij lid van de Raad van Toezicht van de Zeeuws-Vlaamse zorgorganisatie ZorgSaam en is hij benoemd tot honorair consul-generaal voor Nederland in Vlaanderen.