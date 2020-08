Abdijplein in het blauw voor VN

Antonio Gutteres, secretaris-generaal van de VN (foto: Provincie Zeeland)

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guteres zou eigenlijk in april naar Middelburg komen om de prijs in ontvangst te nemen, maar die ceremonie kon vanwege het coronavirus niet door gaan. Nu wil de provincie kijken of er toch in de week van 19 oktober op de één of andere manier aandacht kan komen voor de uitreiking.

Dat doet de provincie dus in ieder geval door het Abdijplein de hele week blauw te kleuren. Wat de provincie verder nog doet om toch stil te staan bij de verjaardag van de VN is nog niet duidelijk. 24 oktober is de oprichtingsdatum van de VN.

Onderwijsprogramma

Verder is de provincie bezig met een speciaal onderwijsprogramma met als thema vrijheid met daarin ook aandacht voor de VN. In de week van 19 oktober moet er meer bekend worden over dat programma.

Sinds de oprichting van de VN, 75 jaar geleden, zet de Verenigde Naties zich in voor vrede en veiligheid door internationale samenwerking en door het bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld deel uit van de Verenigde Naties en vormt het instituut een belangrijke voorwaarde voor vrede en vrijheid. De FFA's worden toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties, die met hun inzet en prestaties een grote toewijding hebben laten zien aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. De uitreiking zou dit jaar op 14 april in Middelburg zijn.

Het is niet voor het eerst dat het Abdijplein in een andere kleur gehuld wordt. Eerder kleurde het plein al eens oranje. Dat was toen voor de rechten van de vrouw.

