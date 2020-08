Ontsnapte tbs'er weer in Zeeland gezien

De uitzending van Opsporing Verzocht

Ernst is op beelden te zien van camera's van de Spar-supermarkt in Rilland waar hij op een fiets aankomt. Opvallend genoeg heeft hij een shirt met lange mouwen aan en een lange broek, terwijl het die dag tegen de dertig graden was. In de supermarkt koopt Ernst bier.

Gisteren zou Ernst een Aldi-supermarkt in Den Helder hebben overvallen. Onder bedreiging van een wapen wist hij een onbekend geldbedrag buit te maken. Even daarvoor bezocht hij nog een slijterij. Volgens de laatste informatie die bekend werd gemaakt in Opsporing Verzocht is hij vanavond nog gezien in Belgisch Putte.

Eerder in Zeeland

Henk Ernst is eerder al gezien in Zeeland. Op 4 juli pleegde hij een inbraak in een woning in Westkapelle en op 9 augustus is hij gezien in een slijterij in Renesse. De ontsnapte tbs'er is een beruchte crimineel. Het is ook niet de eerste keer dat hij ontsnapt. Hij zat eerder ook in een tehuis voor resocialisatie toen hij in 2003 ervandoor ging en een spoor van geweld achterliet. In zes weken tijd overviel hij toen in Brabant en Zeeland supermarkten en hotels.

In Zeeland overviel hij supermarkten in Hulst en Burgh-Haamstede en een modezaak in Sluis. Het buitgemaakte geld besteedde hij aan drugs en drank. Ook pleegde hij inbraken en perste mensen af.

De politie waarschuwde in Opsporing Verzocht nog maar eens dat wanneer je Henk Ernst ziet, je hem niet moet benaderen. De ontsnapte tbs'er heeft mogelijk een vuurwapen bij zich en gebruikt regelmatig geweld.

Recente beelden van de ontsnapte tbs'er (foto: Opsoring Verzocht)

Lees ook: