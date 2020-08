Adrienne Verburg is in Perth om te shoppen; 'er is al een shovel gekocht'

(foto: Adrienne Verburg)

Het koppel heeft nieuwe contracten gesloten voor grondverzet in de mijnbouw en daar zijn nieuwe machines voor nodig. In hun woonomgeving zit veel nikkel in de grond en daar is het afgelopen jaar veel vraag naar. Het bedrijf van Verburg helpt vooral met het verwijderen van bosland zodat andere machines de grond kunnen bewerken.

Het grondverzetbedrijf heeft grote prioriteit, omdat hun camping en veebedrijf nagenoeg stil liggen. Door corona komen er amper toeristen in het gebied en door de droogte in West-Australië groeit er amper gras voor de dieren. Daardoor is de veestapel al flink uitgedund.

Dirty roads

Perth is de vierde stad van Australië en voor Verburg en haar man de stad die het dichtste bij ligt. "We zijn tien uur onderweg geweest. Het kan in acht uur, maar dat zijn alleen maar dirty roads en aangezien m'n man op de motor was, hebben we de omweg moeten nemen.

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Adrienne Verburg is een paar dagen in de grote stad om te shoppen