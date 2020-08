Ook droog is het Zierikzeese Silly Walk Pad onveilig

Drie weken geleden opende wethouder Ankie Smit het zogenaamde Silly Walks zebrapad op het Plein Montmaertre . Bedoeling is dat je op het pad, ongehinderd, rare loopjes kunt doen. Maar na de eerste regenbuien blijkt door gladheid die rare loopjes in ongelukken te kunnen eindigen. Er vielen een wandelaar en een fietser. Dus is het pad nu afgesloten.

Stenen ruw

Het blijkt dat de behandeling die het zebrapad heeft gekregen om de stenen ruw te maken niet voldoende is geweest. Het water kan slecht weglopen en zorgt voor gladheid.

Silly Walks Pad ook bij droog weer gevaarlijk (foto: omroep zeeland)

"Maar", zegt Mandy Effting, die als kapster bovenop de actie zit omdat de zaak grenst aan het Silly Walks Pad,"Ook als het droog is dan gebeuren er ongelukken." Dat komt doordat in het pad een stoeprand is opgenomen volgens Effting:"Die was al lastig te zien zonder verf, maar is nu helemaal weggevallen in het 3D werk. Een tijdje geleden struikelde een mevrouw over de stoeprand waardoor ze een aantal tanden uit haar mond verloor."

Ook de stoep aanpakken

Effting had liever gezien dat het verschil tussen het plein en de stoep was aangepakt voordat het Silly Walks Pad er werd opgeschilderd:"Ik vind het hardstikke leuk, dat pad, maar ik hoop dat de gemeente bij het aanpakken van de gladheid, gelijk rekening houdt met de stoeprand."