Informatieavond neemt zorgen buren niet weg

Sjaak Kole maakt zich zorgen over de bouwwerkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de informatieavond heeft Beveland Wonen uitgelegd hoe de bodem van de bouwlocatie eruit ziet en dat heien wat hen betreft de beste bouwmethode is. Dat heeft Peter de Buck uit de Zuidvlietstraat niet overtuigd: "Onze vrees is dat wanneer er geheid wordt dat wij schade gaan oplopen aan onze gebouwen. De angst is niet weg genomen, want ze gaan gewoon heien op korte termijn." Dat de wijk wel een opknapbeurt kan gebruiken onderschrijft hij. "We wonen al drie jaar in een getto. De wijk ziet er niet uit."

Van informatieavond naar rechtszaak

Sjaak Kole uit de Scheldestraat maakt zich al langer zorgen over de bouwwerkzaamheden. Bij een eerder bouwproject een straat verderop zag hij de schuurtjes van zijn beide buren verzakken. Nu komt het werk dichterbij. "Aanstaande donderdag is er een rechtszaak en we zien geen reden om die af te zeggen", vertelt Kole.

De woningbouwvereniging heeft volgens Kole tijdens de informatieavond toegezegd dat ze schade zullen herstellen als die door de bouw ontstaat. Kole twijfelt of dat goed kan, omdat daarvoor niet genoeg nul-metingen zijn gedaan.

Reinier de Jonge, directeur vastgoed Beveland Wonen (foto: Omroep Zeeland)

Directeur vastgoed van Beveland Wonen Reinier de Jonge erkent dat: "Er zijn metingen uitgevoerd om de huidige staat van de woningen op te nemen. Dat is niet bij iedere bewoner ook binnen gelukt, want in coronatijd was dat ook wat lastig." Maar dat maakt niet dat we op een andere manier omgaan met de schademeldingen die komen. Als er schade ontstaat als gevolg van de heiwerkzaamheden, dan lossen we dat op voor bewoners", zegt de vastgoeddirecteur toe.

Lees ook: