Goeiemorgen! Ontsnapte tbs'er, spekglad zebrapad en onstuimig weer

Recente beelden van de ontsnapte tbs'er (foto: Opsoring Verzocht)

De ontsnapte tbs'er Henk Ernst is wederom in Zeeland gezien. Op 14 augustus bezocht hij een supermarkt in Rilland en ook nu is hij in de omgeving, denkt de politie. Hij is in het Belgische Putte gezien toen hij daar op z'n fiets reed.

(foto: omroep zeeland)

En dan nog een keer opgepast, maar dan in een heel andere categorie. Het pas geopende silly walks zebrapad in Zierikzee is spekglad als het net heeft geregend, maar volgens een ondernemer is het ook bij droog weer een gevaarlijke overgang. Zo is onder meer een stoeprand door de beschildering niet goed te zien.

De duinen van Vlissingen in de wind (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Hoewel het tot ver in de middag nog hard blijft waaien, wordt de piek halverwege de ochtend verwacht. Er is vooral in de ochtend kans op een regenbui. In de middag klaart het op en schijnt de zon zo nu en dan bij maximaal 20 graden.