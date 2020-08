Vliegtuigveiling een succes: 'Op alles is geboden'

De vrouw en kinderen van Richard van As veilden zijn collectie (foto: Omroep Zeeland)

De veiling liep gisteravond om 19.00 uur af. Jolanda van Tol kijkt terug op een paar bijzondere dagen. "Het was enerverend. Er zijn dagen dat we geen veilingen organiseren", zei Van Tol in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Het liefst had Van Tol de hele collectie bij elkaar gehouden. De verzameling was haar vader zijn lust en leven, legt ze uit. Maar hij was er ook realistisch in. "Ik zei weleens tegen mijn vader dat ik hoopte dat hij 150 jaar zou worden, want anders moest ik al die zooi van hem opruimen, want hij verzamelde echt alles", zegt ze met een glimlach. "Maar dan zei hij dat ik niet ingewikkeld moest doen en een veilingmeester moest bellen en de boel moest verkopen."

Gunning

De komende dagen wordt bekeken aan wie de objecten worden gegund. Het geboden bedrag hoeft daarbij niet doorslaggevend te zijn. "We kijken ook naar de nieuwe eigenaar en of het een liefhebber is."

Ook de bestemming speelt mee. "Blijft het in Nederland en zie ik het nog een keer? Of gaat het naar het buitenland en zie ik het wellicht nooit meer?"

