Oeuvreprijs Film by the Sea voor actrice Olga Zuiderhoek

Olga Zuiderhoek krijgt op 12 september de Career Achievement Award (foto: ANP foto)

"Het is een carrière die inmiddels 50 jaar omspant", zei festivaldirecteur Jan Doense in Zeeland wordt wakker. Zuiderhoek speelde toen haar eerste rol in de film Turks Fruit.

Stille kracht

Doense noemt Zuiderhoek een stille kracht. "Het is een actrice die niet heel veel hoofdrollen heeft gespeeld, maar juist veel bijrollen", legt Doense uit. "En daarin laat ze een vrij onuitwisbare indruk achter."

"Neem bijvoorbeeld haar rol als de moeder in Penoza. Het is geen hoofdrol, maar wel een prominente bijrol en daar excelleert ze in." Voor deze bijrol kreeg Zuiderhoek in 2014 een TV Beeld. En in 2012 kreeg de actrice een Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol in de film Süskind.

De Career Achievement Award wordt op 18 september uitgereikt aan Zuiderhoek. Eerdere winnaars van de award zijn onder andere Rutger Hauer, Sophia Loren, Bruno Ganz, Morgan Freeman en Paul Verhoeven.

Film by the sea

Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 10 september tot en met 20 september. In plaats van een centrale plek, worden er dit jaar op meerdere plekken films vertoond in Zeeland, waaronder op de Westerscheldeferry.

Vandaag wordt het festivalprogramma bekendgemaakt en start ook de kaartverkoop.