Meubelmaker Bouke over klussen in coronatijd: 'Ik was blij dat ik lekker aan de bak kon!'

Bouke Schrik aan het werk in zijn loods. (foto: Omroep Zeeland)

In coronatijd waren Zeeuwen druk in de weer met hun tuinen en huizen. Dat resulteerde in ellenlange rijen bij de milieustraat. Ook Bouke merkte het in zijn werk. "Mensen hadden zelf de tijd om aan hun woning te klussen en ik merkte dat ze daarbij ook dingen tegenkwamen die ze toch wilde uitbesteden. Daar kwam ik dan in the picture", vertelt Schrik.

Hoe ziet jouw week er normaal gesproken uit?

Mijn bezigheden zijn eigenlijk heel divers. Omdat je voor jezelf werkt, komen er veel verschillende dingen bij kijken. De hoofdzaak is natuurlijk het bouwen van meubels in de werkplaats. Maar er gaat een hoop voorbereidend werk aan vooraf. Denk aan: een gesprek met de klant, een offerte en tekeningen en vervolgens achter de materialen aan. Wanneer het meubel eenmaal klaarstaat in de werkplaats, moet het bij de klant geplaatst worden. Bij een tafel is dat niet veel werk, maar bij het plaatsen van een kastenwand ben je toch snel een dag bezig.

Hoe is dat veranderd tijdens corona?

De werkzaamheden zijn niet heel veel veranderd tijdens de coronatijd. De meeste werkzaamheden voer ik in m'n eentje uit in een loods op bedrijventerrein Arnestein. De eerste maanden in de coronatijd stelde ik afspraken uit, je hebt geen zekerheid. Op een gegeven moment moet je toch naar de klant en houd je je aan de basisregels. Geen handen schudden en zorgen dat je zelf regelmatig je handen wast. Materialen haalde ik vaak af, maar nu probeer je toch veel te laten bezorgen. Zo kan je toch lekker aan de slag blijven.

Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden?

Zeker in het begin was het een spannende tijd. Het is moeilijk om je ergens op voor te bereiden als je nog niets in je omgeving ziet gebeuren. Ook omdat je in je omgeving eigenlijk niemand kent met het virus. Toch word je gewaarschuwd in persconferenties en met de maatregelen. Dan besef je wel dat het geen fabeltje is. Door de versoepelingen denk ik toch dat de meesten een leuke zomer hebben gehad, ik in ieder geval wel! En natuurlijk was ik erg blij dat de werkzaamheden gewoon door konden gaan en dat de leveringen van materialen ook mogelijk bleven. Als zelfstandige is het toch belangrijk dat de opdrachten binnenkomen en dat je aan de slag kan blijven. Vooral de afgelopen tijd besef je dan dat het ook wat anders had kunnen lopen. Dan ben je toch dankbaar dat je iedere dag lekker aan de bak kan.