Maquette stadhuis Arnemuiden blijkt na jaren een 'poppenhuis'

De maquette zoals het jaren in het museum heeft gestaan (links) en rechts wat de ombouw jaren verborgen hield (foto: Omroep Zeeland)

Drie weken geleden stapte Cor Ventevogel het museum binnen. Vroeger woonde hij met zijn ouders in het stadhuis. "In die tijd heel normaal", legt Leen Schouls van het museum uit. De vader van Cor was bode in het stadhuis en zijn moeder maakte er schoon.

Tot verbazing van Ventevogel zag hij in de vitrine de maquette van het oude stadhuis staan. Toen hij aan Schouls vertelde dat hij vroeger veel met de maquette heeft gespeeld, vond Schouls "dat een beetje gek verhaal. Het is een vierkante maquette. Dus wat valt daar mee te spelen?"

De maquette zoals die jaren in het museum heeft gestaan. (foto: Omroep Zeeland)

Maar het werd nog gekker in de ogen van Schouls toen de zoon van de voormalige bode vertelde dat hij een keer per jaar het dak eraf mocht halen en ermee mocht spelen, terwijl zijn moeder het schoonmaakte.

"Ik loop hier al een paar jaar rond en heb de maquette al meerdere keren in mijn handen gehad en verplaatst. En niks gemerkt", vertelt Schouls in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland.

Hij wilde het verhaal dan ook niet geloven, maar het liet hem toch niet los. Daarom besloot hij een week later de maquette nog een beetje beter te bekijken en tilde het dak eraf, op de manier zoals Cor Ventevogel dat had uitgelegd. "En tot mijn verbazing kwam er een heel interieur tevoorschijn", vertelt Schouls op verbazende toon.

Van de raadszaal tot de deuren en trappen. Alles is nagebouwd (foto: Omroep Zeeland)

"Van de oude raadszaal tot de deuren en het dakbeschot. Alles is nagemaakt", zegt Schouls. Verder kwam hij er achter dat de maquette in 1906 is gebouwd door vader en zoon Joosse.

Op de zolderverdieping staat wie de makers zijn en dat het in 1906 is gebouwd (foto: Omroep Zeeland)

"En nazaten van hen, zitten nu in ons museumbestuur. En een daarvan is toevalligerwijs ook onze maquettebouwer." Maar voor hen is de ontdekking net zo'n verrassing als voor de rest van het museum.

Het omhulsel en interieur staan nu los van elkaar tentoongesteld in het museum.