27 tips over gezochte tbs'er Henk E.

Henk E. (foto: Opsporing Verzocht)

Op camerabeelden van de supermarkt is te zien dat E. op een fiets bij de supermarkt in Rilland aankomt. Hij droeg een shirt met lange mouwen en een lange broek, terwijl het die dag 30 graden was. Ook droeg hij een blauwe pet met 'Zeeland' als opdruk.

Daarnaast is E. mogelijk meerdere keren gezien in Renesse. In de beelden van Opsporing Verzocht is te zien dat hij op 9 augustus een slijterij in Renesse bezoekt. Op 13 augustus is E. waarschijnlijk ook gezien in Renesse. Toen werd een zoekactie opgezet en een Burgernetbericht verspreid.

Ontsnapt na woninginbraak

E. kreeg in 1998 tot zes jaar cel en tbs wegens meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam en kwam niet terug van zijn verlof. Tijdens en na zijn verlof is E. verschillende keren in Zeeland gezien. Op 4 juli werd hij betrapt bij een woninginbraak in Zoutelande, maar wist te ontsnappen.

Ook buiten Zeeland is E. de afgelopen tijd gezien. De politie verdenkt de tbs'er achter een gewapende overval op een supermarkt in Den Helder afgelopen maandag te zitten. Daarvoor was hij waarschijnlijk op Texel. Gisteravond werd weer een melding via Burgernet verspreid, mogelijk was hij fietsend gezien in het Belgische deel van het Brabantse grensdorp Putte. Nederlandse en Belgische politievoertuigen zochten naar de voortvluchtige tbs'er en ook een politiehelikopter heeft meegeholpen bij de zoekactie.

De politie verspreidde deze foto van de ontsnapte tbs'er Henk E. (foto: Politie)

E. ontsnapte al eerder terwijl hij werd behandeld. In 2003 zat hij een gevangenisstraf van zes jaar plus tbs met dwangverpleging uit vanwege gewapende overvallen. Hij nam de benen en beging een reeks geweldsincidenten. Zo overviel hij in Zeeland supermarkten in Hulst, Krabbendijke en Burg-Haamstede en een modezaak in Sluis. Ook pleegde hij inbraken en perste mensen af. Het geld gaf hij uit aan drugs en drank.

Gijzeling

Bij de supermarktoverval in Krabbendijke bedreigde hij het personeel met een pistool. Na een korte gijzeling van een vrouw werd de man door gewapende agenten overmeesterd en aangehouden. Voor die reeks overvallen werd E. in 2004 tot zestien jaar cel veroordeeld. Die straf heeft hij uitgezeten, maar de tbs-maatregel van zijn straf uit 1998 geldt nog.

In de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond waarschuwt de politie E. niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich heeft. Ook gebruikt hij geregeld geweld.

