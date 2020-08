'Water voldoende, maar ga er wel bewuster mee om'

Water voldoende, maar ga er wel bewust mee om is de boodschap van Evides (foto: Pxhere)

Hoewel er in Zeeland geen problemen zijn met de drinkwatervoorziening (er is voldoende) bereidt Evides zich wel voor op de toekomst. In de toekomst zullen er vaker warme en droge zomers voorkomen. Periodes waarin het drinkwaterverbruik piekt.

Die piekmomenten weet Evides tot nu toe goed op te vangen. In de Biesbosch heeft het waterbedrijf grote spaarbekkens, waar rivierwater uit de Maas maanden wordt voorgezuiverd, voordat het richting Zeeland gaat.

Troef

Een rivier als bron en grote spaarbekkens, zijn de reden waarom Evides van de zomer niet dezelfde problemen had als waterbedrijven in het oosten van Nederland. Tijdens de hittegolf moesten die bedrijven hun gebruikers oproepen zuiniger om te gaan met het water, omdat anders de druk zou wegvallen.

"In het oosten van het land, de zandgronden, zijn waterbedrijven vooral afhankelijk van grondwater. Die voorraad is beperkter", in tegenstelling tot rivierwater, legt Dé van de Riet van Evides uit in de Zeeuwse Kamer.

Maar dat neemt niet weg dat Evides achterover kan leunen. Zo wordt volgend jaar een extra innamelocatie in de Bergse Maas in gebruik genomen. Dit moet de capaciteit vergroten en kan eventueel als buffer dienen voor de regio's op de zandgronden.

Doorspoelen met badwater

Daarnaast heeft het bedrijf een bewustwordingscampagne opgezet met vijftien tips om water te besparen. Die tips variëren van alleen een vaatwasser laten draaien als die helemaal vol zit, tot een emmertje met bad- of douchewater vullen en daar vervolgens de wc mee doorspoelen.

Alle tips uitvoeren, hoeft van Dé van de Riet niet. "Het is voor iedereen anders, wat het makkelijkst uitvoerbaar is, als je er maar over nadenkt", zegt hij. "Want het meeste drinkwater wordt niet gebruikt om te drinken of te koken, maar komt uit de douche of gaat door de wc."