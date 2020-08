10 maanden celstraf en 4 jaar rijontzegging voor aanrijden brommer met blijvend letsel

Bromfietser gewond na ongeluk in Sluiskil (foto: HV Zeeland)

De rechtbank vindt dat de autobestuurder zich roekeloos heeft gedragen. Ook heeft de bestuurder nooit contact gezocht met het slachtoffer en heeft hij volgens de rechtbank, geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden.

Toekomstperspectief gaat in rook op

De straf die de autobestuurder krijgt is zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste twee weken geleden 5 maanden celstraf en twee jaar rijontzegging.

De Officier van Justitie noemde het rijgedrag van de autobestuurder onoplettend en onvoorzichtig. Op de Koegorsstraat mag je maximaal 60 km per uur, maar de man reed 140. De autobestuurder haalde met deze snelheid een auto in, en bleef volgens het OM niet goed aan de rechterkant van de weg, waardoor hij tegen de brommer aanreed.

Door de klap kwam de bromfietser in de sloot terecht. Het was niet de eerste keer dat de man op die weg veel te hard reed.

Het is net alsof we in een slechte film zijn beland" moeder van het slachtoffer

De rechtbank heeft een zwaardere straf toegekend omdat het toekomstperspectief van het slachtoffer in rook is opgegaan. "Mijn zoon wilde tractormonteur worden en we weten niet of hij dat ooit nog kan. Het is net alsof we in een hele slechte film zijn beland", vertelde de moeder van het slachtoffer. Zelf vulde hij aan: "Ik sta op met pijn, ga slapen met pijn en alles wat ik doe, doet pijn."

Straf geldt alleen Nederland

De man is thuis in Roemenië. Hij krijgt een verzoek opgestuurd om naar Nederland te komen om zijn straf uit te zitten. Er komt geen verzoek van uitlevering, waardoor hij zelf kan bepalen of en wanneer hij zijn straf uitzit.