Hoe moet het nu verder met de Zeeuwse tafeloester?

"Het is echt nog proberen en aftasten. We zijn nog niet zo lang bezig en het gaat soms goed en soms niet." Dat geeft Kees van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging aan. Oesterkweker Aard Cornelisse is het daar mee eens. "We hebben dit jaar best wel veel sterfte onder de oesters en we weten niet waar het door komt. Ook waaien er weleens tafels om bij een storm en dat wil je natuurlijk niet. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit de toekomst heeft." Het kweken op tafels is ook een stuk arbeidsintensiever dan de traditionele kweek op de bodem.

Meer of niet?

Om het toekomst te geven moet er in ieder geval uitgebreid worden. De vergunning voor de tafels op zandbanken in de Oosterschelde is nu voor vijftig hectare. Om het rendabel te maken moet er een flinke schaalvergroting plaatsvinden naar minimaal 150 hectare. Om dat voor elkaar te krijgen moet er eerst flink overlegd worden. Bijvoorbeeld met natuurorganisaties.

Omdat de Oosterschelde een beschermd natuurgebied is moeten zij toestemming geven. "Als je mij nu vraagt of er mogen 150 hectare van gemaakt kan worden dan sta ik daar niet om te springen. Ik vind het belangrijk dat er overleg plaats vindt met alle mensen die er belang bij hebben wat er gebeurt in de Oosterschelde en dan kijken we wat er mogelijk is", zegt Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten.

Oesterteelt op tafels in zakken en manden. (foto: Omroep Zeeland)

Een groot struikelblok zijn de vogels die hun voedsel op de droogvallende zandbanken zoeken. "Er dreigen vogelsoorten uit Zeeland te verdwijnen als we niet oppassen. Het gaat niet goed met de natuur en daarom ben ik huiverig voor alle nieuwe initiatieven of dat nou visserij of recreatie is. Dat moet goed bekeken worden", aldus van Zijderveld.

Verstoring van natuur

Oesterkweker Aard Cornelisse kijkt daar anders naar. "Verstoring heb je altijd wel een beetje. We moeten goed overleggen wat er kan en wat zij mogelijk vinden en als de natuurorganisaties aangeven dat er niks kan dan wordt het allemaal wel een heel moeilijk verhaal."

De oesterboorder is de belangrijkste reden dat de kwekers naar alternatieven zoeken. Dat beestje maakte de afgelopen jaren enorme aantallen oesters dood. Maar als dat gevaar weg is dan zijn de oestertafels volgens Van Beveren niet meer nodig. "Zo snel de oesterboorder verdwenen is gaat iedereen gewoon weer op de bodem kweken. Dat werkt toch makkelijker en levert meer op."

Het oesterseizoen wordt dit jaar op 17 september geopend in Yerseke.