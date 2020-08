Ontsnapte tbs'er Henk E. opgepakt op Texel

Henk E. (foto: Opsporing Verzocht)

In Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht besteed aan de ontsnapte tbs'er. Daarop kwamen volgens de politie 24 tips binnen. Of daar ook de gouden tip bijzat naar de verblijfplaats van E. is nog onduidelijk.

Henk E. pleegde volgens de politie op 4 juli een inbraak in een woning in Westkapelle en werd op 9 augustus is gezien in een slijterij in Renesse. Op 15 augustus was hij op camerabeelden te zien toen hij een supermarkt bezocht in Rilland.

Meer banden met Zeeland

De ontsnapte tbs'er is een beruchte crimineel. Het is ook niet de eerste keer dat hij ontsnapt. Hij zat eerder in een tehuis voor resocialisatie toen hij in 2003 ervandoor ging en een spoor van geweld achterliet. In zes weken tijd overviel hij toen in Brabant en Zeeland supermarkten en hotels.

In Zeeland overviel hij supermarkten in Hulst en Burgh-Haamstede en een modezaak in Sluis. Het buitgemaakte geld besteedde hij aan drugs en drank. Ook pleegde hij inbraken en perste mensen af.