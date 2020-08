Omgewaaide strandhokjes en omvergeblazen terrassen: zo raasde storm Francis over Zeeland

De brandweer heeft in totaal zo'n zestig meldingen binnengekregen. Bij de helft van die meldingen moest er ook daadwerkelijk worden uitgerukt. De meeste meldingen kwamen van Schouwen-Duiveland en Walcheren. Het ging vooral om meldingen van bijvoorbeeld bomen die waren omgevallen.

In Zeeland heeft de storm alleen voor materiële schade gezorgd. In Zierikzee waaide gisteren een boom tegen een huis in de Graspieperstraat en in Brouwershaven viel een boom op de aanbouw van een huis aan de Burgemeester Gaststraat.

Op terrassen op het Bellamypark in Vlissingen zorgde de storm ook voor schade. Stoelen waaiden over het plein en een eigenaar zag zijn terras vanochtend zo terug.

Storm Francis raast over Zeeland met soms flinke stormschade. (foto: Jos Clarijs)

Heb je een strandhokje ergens aan de Zeeuwse kust? Misschien moet je dan snel maar eens kijken, want in de afgelopen 24 uur zijn flink wat hokjes omgewaaid door de harde wind.

Stormschade in Dishoek (foto: Dishoek)

Omgewaaid strandhokje in Zoutelande (foto: Boy lankhaar,)

De kust zorgt ook voor extra bezoekers, want wie uit wil waaien is daar op de goede plek. Voor sommigen was het alleen wel een opgave om door het stuivende zand op het strand te komen.

Dishoek (foto: Ria Brasser)

Even naar het mobiele toilet gaan op een mooie zomerdag is zonder risico, maar tijdens een storm is dat net even anders. Deze was niet bestemd tegen de harde wind en er zal maar niet iemand opzitten, wanneer het toilet omvalt.

Toilet niet bestand tegen harde wind (foto: Hanneke JL)

Het windorgel in Vlissingen blies vandaag flink wat verschillende tonen door de harde wind. Je kon op die plek ook flink wat tegen de wind hangen op die plek.

Leunen tegen de wind in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Hoge golven, een harde wind. Zie dan maar eens droog te blijven! Som is het even rennen.

(foto: Ria Brasser)

Wie nog meer heeft genoten van de storm is Marlies Jansen. Ze sliep afgelopen nacht in een slaapstrandhuisje op het Nollestrand. Net als een aantal andere toeristen werd ze wakker van de wind -en het voorbijwaaiende meubilair van de buren- toch is storm Francis voor Jansen vooral reden om te genieten van de natuur.