Conciërges spelen door corona belangrijke rol op scholen

Conciërge Martin ter Wiel en zijn collega´s beginnen de dag met het openzetten van de ramen en deuren van alle klaslokalen. Om zo te zorgen voor de benodigde frisse lucht. Maar er is ook een luchtbehandelingssysteem dat een paar jaar geleden helemaal vernieuwd is.

"Dat zorgt ervoor dat er frisse lucht de school in wordt geblazen en dat de vervuilde lucht wordt afgevoerd", zegt Ter Wiel. "Gelukkig hebben we zo'n systeem dat de lucht in de school niet recyclet maar ververst. Dat is beter voor de veiligheid van leerlingen, medewerkers en docenten."

Drukke zomer

De conciërges hebben een drukke zomer achter de rug. "Ik was vrijwel dagelijks op school, al was het maar om even te kijken hoe het ging met de voorbereidingen", zegt Ter Wiel. "We moesten bijvoorbeeld looplijnen uitzetten en gezichtsmaskers bestellen. We hebben echt de hele school nagelopen om te bekijken hoe we zo veilig mogelijk kunnen werken."

Maar ook nu zijn de conciërges nog druk met de corona maatregelen. "Toezicht houden, en zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt", zegt Ter Wiel. "We wijzen leerlingen op de nieuwe aanpak en zorgen ervoor dat docenten en medewerkers voldoende afstand van de leerlingen kunnen houden."