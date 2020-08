Hoofdbrekens bij gemeente Vlissingen: Hoe organiseer je een wielerwedstrijd coronaproof?

Route tijdrit BinckBank Tour door Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Rens Reijnierse (50 Plus) roept op om vooral niet te komen kijken: "Kom vooral niet naar Vlissingen, volg de wedstrijd op televisie." Al het publiek weren, gaat hem te ver. "De hele boulevard afsluiten enzo? Dat is wel lastig, want het is wel openbaar terrein."

Ik roep echt iedereen op om niet te komen" Rens Reijnierse (50 Plus), wethouder sport

Publiek wordt zoveel mogelijk weggehouden bij de start aan de Nieuwendijk en de finish op de Badhuisstraat. De renners worden zoveel mogelijk afgeschermd. Reijnierse: "Die renners kun je misschien op dertig meter afstand zien en dat is het."

Voor de tijdrit van de BinckBank Tour strijkt in Vlissingen op 30 september een wielerpeleton neer van ongeveer honderd renners, twintig ploegbussen, meer dan honderd sponsoren en veertig journalisten. Drie televisiestations, NOS, VRT en Eurosport zullen live verslag doen. "En die moeten allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar blijven, dus dat vergt nogal een organisatie." Drie ambtenaren zijn al weken full time bezig met de organisatie.

Wethouder Rens Reijnierse (50 Plus) op de plek van de finish (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente gaat de toeloop van publiek nauwgezet in de gaten houden. Dertig handhavers worden ingezet. Toegangswegen worden afgesloten als er teveel mensen op het evenement afkomen.

Iedereen een mondkapje?

De Belgische organisator van de wielerwedstrijd zou graag, zoals in België momenteel gebruikelijk, mondkapjes willen verplichten. Daar wordt nog door het stadsbestuur over nagedacht. "In Nederland gelden andere regels, dus om dat nou te gaan verplichten, dat is nogal wat."

De tijdrit start op woensdag 30 september om half vier. De laatste renner finisht om ongeveer kwart voor zes. De prijsuitreiking vindt plaats buiten het zicht van het publiek.

Dat de tijdrit van de BinckBank Tour in Vlissingen wordt gereden vervult de wethouder van trots: "De route gaat over de boulevard en het fietspad in de duinen. We komen wel mooi in beeld als Vlissingen. Live op drie televisiezenders!"

Wethouder Rens Reijnierse over de aanstaande wieleretappe in Vlissingen