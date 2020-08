Beelden verdachte steekpartij juwelierszaak Middelburg vrijgegeven

De verdachte staat op beelden van een bewakingscamera (foto: Politie Zeeland)

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de dader mogelijk 't Gouddoppertje probeerde te overvallen. Na het steekincident is de dader gevlucht op een mountainbike. Hij reed via het Walplein, de Stroopoortgang en de Lange Delft in de richting van de Herenstraat. De politie heeft geen idee wie de dader is.

Een 63-jarige man en een man van 37 raakten gewond bij de aanval. Eén van de twee werd opgenomen in het ziekenhuis. De twee werden gestoken omdat ze in de winkel aanwezig waren. Of ze daar aan het werk waren of er waren om te winkelen, is niet bekend.

Getuigen

Meerdere getuigen hebben zich inmiddels gemeld bij de politie. Zij worden allemaal ondervraagd door rechercheurs.

