Eerste paal voor een nieuwe middelbare school in Zierikzee geslagen

De reden dat geen enkele aannemer de school binnen het budget kon bouwen, zat hem in het ontwerp. Daarop werd er gesneden in het ontwerp. "Aan de indeling verandert niks. Het wordt alleen iets minder mooi. Er is bijvoorbeeld gekozen voor wat goedkopere materialen", zegt van rector Peter van der Gaag.

De rector van de middelbare school is heel blij dat de eerste stap gezet is. "Een nieuw gebouw is hard nodig. We zijn bezig om het onderwijs te vernieuwen en binnen dit gebouw lopen we tegen grenzen aan. Dan kunnen we weer stappen zetten."

Rector Peter van der Gaag gaf met twee leerlingen het startsein voor de nieuwbouw (foto: Omroep Zeeland)

De gymzalen van de oude school zijn al gesloopt, zodat vanaf daar gestart kan worden met de nieuwbouw. De komende weken zullen het voornamelijk nog heiwerkzaamheden zijn. De oplevering staat gepland voor eind volgend jaar. De school hoopt dan vanaf begin 2022 de lessen te geven in het nieuwe gebouw.

Park in plaats van het oude gebouw

Daarna gaat het oude schoolgebouw pas tegen de vlakte. Op de plek van de school komt een park dat voor iedereen toegankelijk is. Naast Pieter Zeeman, betrekt ook speciaal basisonderwijs De Meie een deel van de nieuwbouw.

