Gestolen busje Willem teruggevonden in Limburg met Poolse kentekenplaten

Willem op de verlaten parkeerplaats in Susteren (foto: Jeffrey van Duin)

Jeffrey van Duin zag hem staan op een verlaten parkeerplaats in Susteren. Over het originele kenteken waren Poolse platen geplaatst, maar de volkswagenbus was nog intact. De politie is meteen ingeschakeld en heeft Willem meegenomen.

Oonk was blij verrast toen hij het nieuws hoorde. "Ik denk echt dat we geluk hebben gehad, want voor hetzelfde geld stond mijn bus al lang in Oost-Europa." Zijn bus zat vol met kitespullen, maar hij heeft nog geen idee of die nog in de bus liggen.

Volkswagenclubs

Oonk heeft onder andere volkswagenclubs benaderd over de diefstal. Het bleek een gouden greep, want vinder Jeffrey werkt bij een volkswagenbedrijf en had de oproep op Facebook zien staan. De bus in Susteren viel hem daardoor meteen op.

De bus staat nu bij de politie en Mickey Oonk probeert al een paar uur contact met ze te krijgen. Hij hoopt dat het morgen lukt en dat zijn geliefde Willem weer snel terug kan naar Zeeland.