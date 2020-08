Kapelle neemt afscheid van het buitenbad

Badmeester Josephine Koch werkt al sinds mei 1981 bij het buitenbad. "Ik moet nu wel een traantje wegpinken", zegt ze terwijl ze naar het buitenbad kijkt dat nu voorgoed gesloten is. "Als het buitenbad open was en het was er gezellig druk, dan was het echt een paradijsje."

Het zwembad gaat dicht omdat de gemeente Kapelle een nieuw sportcomplex gaat bouwen. Er komt een nieuwe sporthal, gymzaal en een wedstrijdbad met beweegbare bodem. De kosten zijn 15,3 miljoen euro. Het is voor de gemeente Kapelle de grootste investering ooit. Als alles volgens plan verloopt, wordt eind dit jaar gestart met de bouw die in de zomer van 2022 klaar moet zijn.

Iedereen mocht nog een laatste keer van de duikplank (foto: Omroep Zeeland)

"Het water is koud!", zegt een van de kinderen die ook een laatste sprong van de duikplank heeft gemaakt. Het nieuwe zwembad gaat pas in 2022 open, dus volgend jaar kan er niet buiten gezwommen worden. "Heel jammer", zegt een van de andere jonge zwemmers die heel de zomer naar het zwembad is gegaan.

Belofte maakt schuld

De wethouder heeft vorige week toegezegd het laatste bommetje voor zijn rekening te nemen, maar toen zag de weersverwachting voor woensdag er nog wel wat beter uit. "Belofte maakt schuld", aldus een rillende Jon Herselman. "Het water was vijftien graden, dus ik was er ook weer snel uit."

Het laatste bommetje in het zwembad van Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Dat er volgend jaar niet buiten gezwommen kan worden, is even niet anders volgens de wethouder. "Met warme dagen is een binnenbad niet aantrekkelijk voor jeugd. Maar het strandje van Wemeldinge is dichtbij."

Herinneringen

Het bad is in 1981 geopend. Herselman is geboren in 1968. Hij heeft het bad nog gebouwd zien worden. "Ik weet nog dat we van het oude buitenbad naar dit nieuwe buitenbad gingen. Ik ben bij de opening nog aanwezig geweest als Kapelse puber. Om dat nu toch weer te sluiten, dat doe ik met enige weemoed."

Als het nieuwe bad over twee jaar geopend moet worden, gebeurt dat wat Herselman betreft weer met een plons van hem. "Ik heb gekscherend al gezegd dat ik dat dan compleet in pak ga doen." En belofte maakt schuld.