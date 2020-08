Kapelse miss vraagt aandacht voor Oeigoeren

Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in het noordwesten van China. Moens: "In de afgelopen vijf a zes jaar is al bekend dat er heropvoedingskampen staan. Ik vond dat heel extreem dat dat geen algemeen nieuws is." We moeten volgens de Kapelse allemaal wakker worden. Ze refereert naar de kampen in China en zegt: "Het is niet alleen iets van 1945, maar ook van 2020."

Daarom heeft ze als eerste een petitie ondertekend die uiteindelijk naar de Tweede Kamer moet gaan. In de petitie vragen de ondertekenaars de Tweede kamer om de detentie en dwangarbeid van Oeigoeren te veroordelen.

Kimberly Moens uit Kapelle zet zich in voor de Oeigoeren in China (foto: Omroep Zeeland)

Als de petitie genoeg handtekeningen krijgt moet de Tweede Kamer het standpunt nog overnemen en de boodschap overbrengen aan China. Dat is nog steeds geen garantie dat er iets gaat veranderen voor de Oeigoeren. Toch is dat geen reden om niet aan de actie te beginnen volgens de Miss uit Kapelle: "Je moet altijd actie voeren. Niks doen helpt helemaal niet. Het is een kwestie van zoveel mogelijk mensen verzamelen, zoveel mogelijk stemmen , zoveel mogelijk landen, zoveel mogelijk overheden die hier een punt van gaan maken."